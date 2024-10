Résultat Loto (FDJ) : le tirage de ce mercredi 9 octobre 2024, 12 millions d'euros en jeu

LOTO. Le tirage du Loto de ce mercredi 9 octobre propose une belle cagnotte. Mais parviendrez-vous à parier sur les résultats gagnants ?

Si les choses se sont calmées à l'Euromillions, avec la victoire d'un joueur vendredi dernier qui a pu repartir avec les 162 millions d'euros en jeu, dans une moindre mesure, l'ambiance est toujours à la fête ce mercredi 9 octobre au Loto. À ce jeu de hasard, les cagnottes sont généralement bien moins intéressantes, mais ces derniers temps, un jackpot peine à trouver son champion et ne cesse donc de grossir, tirage après tirage. Résultat : ce sont désormais 12 millions d'euros qui sont en jeu. On est loin de la plus grosse cagnotte déjà mise en jeu par le passé au Loto (30 millions d'euros), mais tout de même ! Il n'en reste pas moins que peu de gens refuseraient de recevoir une telle somme sur leur compte. Pour les intéressés, il est possible de tenter sa chance jusqu'à 20h15 :

Le saviez-vous ? Dans quelques semaines, la Française des jeux proposera un tirage inhabituel. Un Super Loto d'Halloween est en effet prévu le jeudi 31 octobre prochain. Au minimum 13 millions d'euros seront mis sur la table. Mais ce n'est pas tout ! Alors qu'en temps normal, la Française des jeux tire 10 codes LOTO lors de chaque tirage, permettant ainsi à 10 participants d'empocher 20 000 euros quoi qu'il arrive, pour ce tirage 50 codes seront désignés, avec autant de gagnants à la clé. Attention cependant, la grille sera vendue un peu plus cher. Comptez 3 euros pour une combinaison classique.