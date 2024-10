Résultat EuroDreams (FDJ) : le tirage du jeudi 10 octobre 2024 [EN LIGNE]

EURODREAMS. Le tirage de ce jeudi vous a-t-il permis de recevoir 20 000 euros de plus par mois pendant les trente prochaines années ? Tous les résultats EuroDreams sont disponibles.

Le tirage de l'EuroDreams a livré les résultats du jour. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il risque d'y avoir de nombreux déçus. Sur le site de la Française des jeux (FDJ), la répartition des gains indique que personne n'est parvenu à parier sur suffisamment de bons numéros pour pouvoir remporter 20 000 euros par mois pendant trente ans, ni pour espérer empocher 2 000 euros par mois pendant les cinq prochaines années non plus. Seulement des petits gains ont été remportés. Cinquante-trois grilles ont ainsi permis à autant de propriétaires d'empocher 115,60 euros ce soir. Retrouver le résultat gagnant de l'EuroDreams sans plus attendre :

Tirage EuroDreams 10/10/2024

8 - 9 - 15 - 27 - 30 - 34 et le N°Dream 3

Si vous êtes plutôt grosse cagnotte remportée en une seule fois, sachez que la Française des jeux organise très prochainement plusieurs tirages intéressants au Loto. Ainsi, dès samedi, les joueurs pourront espérer remporter 13 millions d'euros s'ils participent au tirage du Loto. Et le 31 octobre prochain, à l'occasion d'Halloween, un super jackpot de 13 millions d'euros également, accompagné toutefois de 50 codes LOTO, au lieu de 10 en temps normal et permettant chacun de faire gagner 20 000 euros, sera organisé. Il est possible de tenter sa chance dès à présent pour ces deux tirages.