Prix Nobel de la paix 2024 : quel est le rôle de l'organisation Nihon Hidankyo ?

Ce vendredi, l'organisation japonaise Nihon Hidankyo a reçu le Prix Nobel de la paix pour son engagement contre les armes nucléaires.

Le Prix Nobel de la paix a été décerné ce vendredi 11 octobre à l'organisation japonaise Nihon Hidankyo. Elle a été récompensée pour "ses efforts en faveur d'un monde sans armes nucléaires et pour avoir démontré par des témoignages que les armes nucléaires ne doivent plus jamais être utilisées". C'est une consécration pour l'organisation qui avait déjà été en lice en 1985, en 1994 et en 2015.

Ce prix tombe alors que l'année 2025 marquera les 80 ans de ces explosions. Des menaces nucléaires sont également proférées dans les conflits actuels, notamment par Vladimir Poutine ou encore par le dictateur nord-coréen Kim Jong-Un. Le programme nucléaire iranien est aussi craint dans le contexte d'escalades militaires avec Israël.

Nihon Hidankyo est ainsi une confédération de survivants des bombardements atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki, fondée en 1956. Ses responsables sont tous des Hibakusha, termes désignant les victimes de ces bombardements atomiques. L'organisation japonaise avait d'abord pour mission de pousser le gouvernement de son pays à allouer des droits aux victimes des bombardements. Ensuite, elle s'est davantage concentrée sur la lutte contre l'utilisation de l'arme nucléaire et ses financements.

Des actions fortes et des témoignages bouleversants

Nihon Hidankyo présente trois objectifs principaux sur son site : la "prévention de la guerre nucléaire et l'élimination des armes nucléaires", "l'indemnisation par l'État pour les dommages causés par la bombe A" ainsi que "l'amélioration des politiques et mesures actuelles de protection et d'assistance aux Hibakusha".

Pour atteindre ses objectifs, différents types d'actions sont mises en place. Tout d'abord pour la prévention, l'organisation fournit des témoignages de victimes permettant ainsi de prendre conscience des séquelles réelles laissées par une telle catastrophe. Elle porte aussi la parole des Hibakusha à l'ONU et partage des déclarations contre les tests et exercices nucléaires. De plus, elle travaille à la promulgation d'une loi d'aide aux victimes, avec notamment une compensation de l'Etat pour ces personnes ainsi que pour les familles endeuillées. Cela peut passer par "des campagnes de signatures, des marches, des sit-in". Enfin, elle s'engage à "fournir des conseils et toute autre assistance aux Hibakusha dans leurs difficultés de santé et de vie".