Ces vélos Décathlon peuvent se casser pendant que vous roulez, il ne faut plus les utiliser

Des vélos Décathlon font l'objet d'un rappel suite à un important défaut.

Décathlon est dans l'embarras. Un de ses produits phares fait de nouveau l'objet d'un rappel. Mi-septembre, une procédure avait déjà été engagée sur les casques VTT Rockrider vendus pendant l'été. Un défaut d'une des pièces empêchait le bon maintien du casque sur la tête. La procédure de rappel est toujours en cours. C'est une nouvelle fois dans le domaine du cyclisme que l'enseigne a rencontré un problème. Cela concerne, en effet, des vélos XCR UCI. Ils sont rappelés dans toute la France, comme l'a signalé Rappel Conso.

Ils ont été vendus en ligne par l'enseigne entre le 14 août et le 18 septembre 2024. Plusieurs lots de ce vélo de la marque Van Rysel sont concernés par cette campagne. Cinq références sont touchées avec le même code modèle 8772688 : 4696569 XCR UCI XS, 4696570 XCR UCI S, 4698754 XCR UCI M, 4698755 XCR UCI L et 4698757 XCR UCI XL. Toutes les tailles, du XS au XL, figurent donc dans la liste des produits rappelés. Les codes-barres peuvent aussi permettre de les repérer : 3583787294185, 3583787294208, 3583787294215, 3583787294222 et 3583787294307.

© Rappel Conso

Ce vélo est un produit vendu à 7500 euros sur le site de Décathlon. Selon ce dernier, il est le fruit d'une collaboration avec Swiss Side, entreprise spécialisée en aérodynamisme. "Chaque ligne a été étudiée pour offrir la plus faible résistance à l'avancement, ce qui en fait un des vélos de contre la montre les plus rapides de sa catégorie", détaille le site.

Le motif du rappel est "un défaut potentiel sur l'une des pièces en carbone du poste de pilotage : la basebar. Ce défaut peut entraîner une fragilité de cette pièce spécifique, qui risque de se briser", selon Rappel Conso. L'utilisateur peut donc risquer de se blesser, suite à une chute provoquée par la rupture de cette pièce.

Si vous êtes en possession de ce type de vélo, vous devez renoncer à l'utiliser pour votre sécurité. N'hésitez pas à vous rendre en magasin ou à contacter le SAV de Décathlon. Vous pouvez vous faire rembourser ou faire réparer l'appareil jusqu'au 10 avril 2025.