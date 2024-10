La famille la plus consanguine de France a gardé le secret sur ses déformations physiques, elles sont impressionnantes

"La Famille" est une communauté religieuse, issue de seulement huit familles différentes. Le mariage entre cousins y fait loi.

Ils sont 3000 mais n'ont que huit noms de famille différents. Ils ne se marient en fait qu'entre cousins. Nommée "La Famille", cette communauté vit en plein cœur de Paris, autour de la rue de Montreuil, dans le onzième arrondissement et s'est aussi étendue dans les 12e et 20e arrondissements de la capitale. Cette communauté a notamment été étudiée par Suzanne Privat dans son livre La Famille : itinéraire d'un secret (éditions Les Avrils), au printemps 2021.

L'histoire des mariages endogamiques remonte à 1819 quand, dans un bistrot rue Saint-Maur, deux amis, Jean-Pierre Thibout et François Havet, ont décidé de marier leurs enfants. Ce sont finalement huit couples qui se sont progressivement unis pour former "La Famille". Jusqu'en 1892, la communauté d'inspiration chrétienne était encore ouverte aux mariages extérieurs, mais, à la fin du XIXe siècle, Augustin Thibout, un des aînés de "La Famille" a exigé que leur descendance se referme sur elle-même, n'acceptant que des unions consanguines. Le mariage se faisait alors jeune, autour de la vingtaine, et être vierge était indispensable.

Les membres de "La Famille" doivent aussi rester au maximum entre eux. Trop s'ouvrir au monde extérieur est un acte qui peut marquer une forme de bannissement. Les enfants peuvent aller à l'école, mais ne doivent pas s'impliquer dans la vie sociale (inviter des amis, aller aux sorties scolaires...). Les adultes peuvent travailler, sauf dans les métiers juridiques ou de la santé, car la loi divine prévaut et Dieu est le seul maitre des corps...

Des règles strictes sont également imposées : les femmes ne doivent pas se couper les cheveux ni porter de pantalon et le rouge et le blanc sont proscrits dans les vêtements, étant respectivement associés au diable et à Dieu. La contraception et le divorce sont aussi interdits.

Chaque premier samedi de janvier, la Famille se réunit dans un bistrot pour célébrer la création de la communauté. Leurs croyances sont très spécifiques : ils descendent du janséniste convulsionnaire, un courant religieux né au XVIIIe siècle. Ils sont persuadés que la fin des temps arrivera et qu'ils sont des élus de Dieu, estimant donc qu'ils ne doivent pas "se laisser contaminer par les gens du monde".

Cependant, cette endogamie entraine des maladies spécifiques. Certains membres de "La Famille" sont touchés par des affections génétiques telles que le syndrome de Bloom, qui se caractérise par un retard de croissance pré et post-natal, provoquant notamment une déformation crânienne et rendant le visage étroit et le nez et les oreilles proéminents. Cela peut aussi générer des cancers précoces.

Suzanne Privat a expliqué à Actu.fr, qu'"il arrive que des enfants meurent de cancer, ou que des fratries entières soient décimées entre 40 et 50 ans, tous à la suite de cancers". L'une des familles de la communauté a, par exemple, une espérance de vie moyenne de 58 ans seulement. L'écrivaine cite d'autres pathologies "surreprésentées" dans la communauté comme "des omphalocèles à la naissance, avec l'intestin grêle qui sort de l'abdomen, des polydactylies avec des doigts en plus, de l'hémophilie qui est héréditaire ou des problèmes cardiaques".

Si "La Famille" est surveillée par la Mission intergouvernementale de vigilance contre les dérives sectaires, elle n'est pas classée comme secte, ne possédant ni gourou, ni pratiques prosélytes. De plus, la loi française n'interdit pas les mariages entre cousins mais seulement ceux avec les parents, les grands-parents, les enfants, les petits-enfants, les frères et sœurs et demi-frères et sœurs, les oncles et tantes ainsi que les neveux et nièces.