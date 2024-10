Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage de ce mardi 15 octobre 2024, 38 millions d'euros en jeu

EUROMILLIONS. Le tirage de ce mardi propose une belle cagnotte, mais parviendrez-vous à trouver les résultats de l'Euromillions ?

En ce 15 octobre 2024, les étoiles sont-elles alignées pour que le tirage Euromillions soit celui qui signe le début de votre nouvelle vie de millionnaire ? Pour le savoir, il va falloir malheureusement tenter sa chance et se résigner intérieurement à potentiellement perdre 2,50 euros, le prix de la grille de base à ce jeu de hasard, en cas de défaite. Car il s'agit bien d'un jeu de hasard pour lequel le destin est maître. En cochant cinq chiffres parmi les 50 disponibles et deux des 12 numéros étoile, les joueurs savent qu'ils n'auront qu'une très maigre chance de devenir LE grand gagnant du jour puisque leur chance de trouver les résultats gagnants sont de l'ordre d'une sur plus de 139 millions. Mais n'est-ce pas là toute la beauté du jeu : espérer être "l'élu" du jour ? Tous les résultats seront en tout cas livrés ici même vers 21h30.

Si une chance sur 139 millions ce n'est pas assez d'espoir pour vous, sachez qu'au Loto, en ne jouant qu'une grille classique, vos chances sont de l'ordre d'une sur 19 millions, soit sept fois plus ! Et bonne nouvelle, si à cette loterie les jackpots sont souvent bien moins intéressants - comptez deux millions d'euros pour le gros lot le plus petit et cinq millions pour le jackpot moyen remporté -, lors du prochain tirage Loto, mercredi, 15 millions d'euros seront mis en jeu. Il est dès à présent possible de tenter sa chance pour ce tirage. Notons également que la grille est vendue 2,20 euros au Loto, soit 30 centimes de moins qu'à l'Euromillions.