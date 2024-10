Jusqu'à un mois de pluie en 24h, vigilance orange dans ces départements

Le sud-est de la France est touché par un épisode cévenol ce mercredi 16 octobre. D'importantes précipitations et des orages violents sont attendus. Cinq départements ont été placés en vigilance orange par Météo France.

Un épisode cévenol a débuté dans la nuit de mardi à mercredi avec d'importants cumuls de pluie dans plusieurs départements du sud-est de la France. Dans son bulletin de 6 heures, ce mercredi 16 octobre, Météo France met en garde plusieurs départements. La Lozère, le Gard, les Alpes-Maritimes, l'Ardèche et le Var ont été placés en vigilance orange pour risques d'orages et de pluie-inondation. Les cumuls pourraient s'accentuer sur les reliefs. Météo France relève par exemple 97mm de pluie tombés aux Rousse en Lozère.

Les très forts cumuls de pluie attendus nécessitent une vigilance particulière. Dans le Var et Alpes Maritimes, l'épisode pluvio-orageux intense inquiète du fait de son intensité et de la sensibilité des zones possiblement impactées. Dans les Cévennes, les pluies faibliront dans la soirée mais se réactiveront jeudi. D'ici jeudi en fin de journée, il est attendu des cumuls sur 48 heures de "200 à 300mm généralisés sur le relief cévenol et des pointes à 350mm voire plus", affirme Météo France. Sur la seule journée de jeudi, "entre 150 et 200mm sont attendus sur le relief des Cévennes", soit environ un mois de pluie précise La Chaîne Météo.

© Météo France

"Sur le Var et les Alpes-Maritimes, durant la journée de mercredi des orages parfois peu mobiles pourront donner 80 à 120mm en quelques heures", indique la station météorologique. "Des pluies, localement soutenues et parfois orageuses, arrosent les régions allant de la frontière italienne vers la vallée du Rhône, des Cévennes jusqu'au littoral languedocien ainsi que sur la Corse. Ces pluies faiblissent temporairement dans la soirée, mais se réactivent jeudi", indique Météo France ce mercredi matin.

Ce mercredi soir, et durant la nuit, "les pluies orageuses se limitent essentiellement au relief des Cévennes et du Mercantour alors que d'autres pluies remontent du golfe de Gascogne à l'ouest du Massif central", indique La Chaîne Météo. Attention, des pluies importantes et durables s'abattront également sur la frontière franco-espagnole avec un vent de sud pouvant atteindre 80 à 100 km/h sur les crêtes pyrénéennes. "Une nouvelle perturbation donne aussi des pluies du Cotentin à la Bretagne en matinée, elles s'étirent l'après-midi de la Normandie à la Nouvelle Aquitaine en prenant un caractère orageux par endroits", abonde Météo France.