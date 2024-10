Interdits pour leur dangerosité, ces produits alimentaires étrangers se retrouvent dans nos supermarchés

Dans les rayons des supermarchés français, des produits américains sont à la vente alors qu'ils sont interdits en Europe, suite au danger qu'ils représentent pour la santé.

Confiseries, sodas, sauces, de nombreux produits américains sont présents dans les supermarchés français. Ils y ont trouvé une grande place et rencontrent un véritable succès. Pourtant, ils ne sont pas tous autorisés à la vente. Réclamés par les Français, qui les repèrent sur les réseaux sociaux ou dans des programmes télévisés américains, ils sont proposés à l'achat illégalement en grandes surfaces ainsi que dans des épiceries. Ces dernières années, les douanes multiplient les contrôles pour tenter de limiter leurs importations.

Les produits en question sont notamment jugés dangereux pour la santé, comme l'ont révélé conjointement France inter et Marianne. Ces produits sont remplis d'additifs très nocifs pour la santé, que ce soit du dioxyde de titane, du sulfate d'aluminium, de l'érythrosine (E127) ou d'autres colorants industriels, souvent surdosés.

Par exemple, le dioxyde de titane a été interdit en France dès 2020 et est dangereux pour la santé comme l'explique Éric Houdeau, chercheur à l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement : "Ce qui a été découvert, c'est qu'il avait la faculté de provoquer chez l'animal l'apparition de lésions précancéreuses au niveau du côlon, après 100 jours d'exposition". Le sulfate d'aluminium est, pour sa part, restreint à une utilisation uniquement pour les cerises confites et les blancs d'œufs. Cet agent peut atteindre le cerveau ainsi que le placenta.

Un gérant d'une boutique parisienne a raconté à France Inter comment il se procure de tels produits : "Quand on arrive à en trouver chez un de nos importateurs, on tape dedans quelques cartons, pour faire plaisir à notre clientèle. Ils ne peuvent les trouver que sur place : on se cache du net et des réseaux, parce qu'on sait que c'est interdit". L'une des parades aux douanes seraient notamment de faire passer les marchandises par le port de Rotterdam, moins surveillés que celui du Havre ou de Marseille.

Une soixantaine de références seraient aujourd'hui concernées. On y retrouve notamment les M&M's au beurre de cacahuète, la sauce tomate Heinz au cornichon, le Sprite rose "Legacy", le Fanta au goût fraise ou pêche ou encore les céréales Lucky Charm. Il s'agit donc de produits aux saveurs peu fréquentes et dont les plus jeunes raffolent.

Cependant, dans les M&M's saveur beurre de cacahuète, par exemple, la concentration en colorant industriel dépasse huit fois la dose maximale autorisée en Europe. Comme l'explique l'hebdomadaire Marianne, cela peut notamment "causer des troubles de l'attention ou de l'hyper activité chez l'enfant".