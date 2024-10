La pluie vient tout gâcher cette semaine, à cette date le beau temps sera stoppé net partout

Si de belles journées s'annoncent cette semaine, la pluie va rapidement et brutalement s'abattre sur tout l'Hexagone.

Alors que les vacances de la Toussaint ont démarré cette semaine et que la semaine dernière a été marquée par l'épisode cévenol et ses pluies battantes, le beau temps est de retour sur les 3/4 du pays ce lundi 21 octobre. La pluie restera toutefois présente sur les régions proches de la Manche. La Bretagne sera également touchée par la perturbation. La douceur sera de mise partout avec près d'une vingtaine de degrés cet après-midi sur une bonne partie du pays.

Selon La Chaine météo, cette tendance au niveau des températures va durer plusieurs jours : "D'une manière générale, le matin, on attend de 7 à 15°C et entre 18 et 23°C l'après-midi du nord au sud entre lundi et jeudi pour les maximales, des valeurs supérieures de 2°C aux normales de saison". Pour le temps, ce sera une autre affaire, il sera assez changeant même si de belles journées sont annoncées.

Mardi, en effet, la perturbation venue de la Manche va traverser le pays avec un ciel assez nuageux et quelques ondées du sud-ouest à l'est du pays. A l'inverse, une amélioration sera constatée l'après-midi au nord-ouest.

C'est finalement mercredi que le soleil devrait s'imposer, ce sera même la plus belle journée de la semaine sur l'ensemble du pays. Jeudi, le temps sera également ensoleillé, sauf autour de la Méditerranée où l'humidité commencera à faire son retour. Une perturbation arrivera également par la Bretagne en soirée.

Cette dépression va rapidement se généraliser vendredi en commençant par la côte Atlantique, puis en s'étendant progressivement avec un retour des pluies presque partout. Les cumuls de pluie pourraient dépasser les 50 à 70 mm dans le sud du Massif central, la Provence, la basse vallée du Rhône et le Languedoc. Le week-end, marqué par le changement d'heure, pourrait également s'avérer instable, en y ajoutant le retour de la fraicheur.

La semaine sera donc divisée en deux, avec un basculement net vendredi sur tout l'Hexagone. Des prévisions qui ne vont pas ravir les vacanciers qui comptaient se mettre en route en fin de semaine. Pour la seconde semaine des vacances de la Toussaint, les prévisions sont encore trop incertaines, il semblerait toutefois que les températures descendent encore peu à peu jusqu'à la fin du mois et au début du mois de novembre.