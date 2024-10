Ce dérivé du pétrole se cache dans des produits alimentaires, il peut être nocif pour la santé

Un solvant, dérivé du pétrole, se trouve dans certains produits alimentaires et il n'est même pas signalé sur les étiquettes.

Il faut toujours faire attention à ce que nous mangeons et bien lire les étiquettes des produits que nous achetons. Cependant, comment faire quand tout n'est pas indiqué ? Selon une enquête dévoilée par Libération, un solvant à risque, dérivé du pétrole, se cacherait dans certains produits alimentaires et étant considéré comme "un auxiliaire technologique" et non un ingrédient, il n'est pas signalé sur les étiquettes. Cette révélation est basée sur une étude du chercheur italien Christian Cravotto, qui a récemment soutenu sa thèse en France.

Il s'agit de l'hexane, "un mélange d'hydrocarbures dérivés du pétrole". Il est utilisé dans les industries de meuble, de textile et de beauté, mais aussi dans l'agroalimentaire. Il se retrouve également dans la composition de certains carburants. Ce liquide incolore permet d'extraire l'huile végétale des graines de colza, de tournesol ou de soja. Son utilisation est autorisée dans l'Union Européenne tant que cela ne dépasse pas les limites fixées par type de produits.

"Plusieurs études ont démontré la présence de son métabolite toxique, le 2,5-HD, dans les urines pas seulement des travailleurs exposés professionnellement mais aussi de la population générale", a assuré Christian Cravotto. Ce solvant pourrait pourtant être toxique pour la santé, selon le spécialiste. En cas de forte exposition, il pourrait causer des faiblesses, voire des paralysies musculaires. Il existe, selon le chercheur, des risques aussi pour l'appareil reproductif féminin et masculin, entrainant des troubles de la fertilité. En tant que substance neurotoxique, il pourrait aussi favoriser des malades tels Alzheimer. L'hexane "peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires", précise même l'Institut national de recherche et de sécurité. Toutefois, des recherches supplémentaires sont nécessaires pour connaitre sa toxicité réelle lorsqu'il est ingéré.

Les produits alimentaires qui peuvent contenir de l'hexane sont les huiles, les laits infantiles, la margarine, le beurre de cacao, les farines végétales ou encore des produits protéinés au soja. Servant aussi dans la nourriture des animaux d'élevage, il peut se retrouver en résidu dans la viande ou encore les œufs.

La présence d’hexane n'étant pas indiquée sur les étiquettes des produits, il est difficile de s'en prémunir. Le député du Loiret Richard Ramos a donc appelé à mettre en place une taxe sur les producteurs et vendeurs d'hexane ainsi qu'à se pencher sur la contamination de la population française, craignant un "scandale de santé publique". Les experts de l'Autorité européenne de sécurité des aliments ont aussi récemment exigé, dans un rapport. "une réévaluation de la sécurité de l'hexane".