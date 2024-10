Météo : du soleil ce week-end ! Mais des millions de Français en profiteront moins que les autres

Ce vendredi 1er novembre étant un jour férié, les Français profitent d'un week-end prolongé et le beau temps devrait être de la partie... pour certains.

Le mois d'octobre se termine avec un excédent de pluie de +41% contre -16% d'ensoleillement. Heureusement, depuis quelques jours, le temps s'est calmé en France. A l'aube du week-end prolongé de la Toussaint, marquant aussi la fin des vacances scolaires, les prévisions sont scrutées de près. Rassurez-vous, c'est un temps calme et sec généralisé qui est annoncé, même si les journées ne seront pas égales. Vous pouvez donc ranger les parapluies.

Vendredi, les nuages seront tenaces au nord de la Seine, alors que le soleil brillera en montagne tout comme sur l'arc atlantique et vers la Méditerranée, selon La Chaine météo. Le brouillard matinal pourrait être très présent, mais progressivement se lever. Les températures seront encore relativement agréables avec entre 4 et 15 degrés le matin et entre 11 à 24 degrés l'après-midi.

Samedi, les nuages seront prédominants dans le nord du pays, mais toujours sans pluie. Une petite bise pourrait toutefois provoquer un ressenti moins agréable. Le vent est ainsi annoncé frisquet au nord de la Loire et surtout en bord de Manche. Il ne faudra donc pas hésiter à ressortir une petite laine, surtout le matin et le soir. Sur le reste du territoire, le soleil brillera surtout l'après-midi. Les nuages bas font remonter un peu les températures matinales, qui ne devraient pas tomber sous les 6 degrés.

La plus belle journée arrivera finalement dimanche. Le ciel sera dégagé sur une grande partie du pays et le soleil sera présent presque partout. Les matinées seront cependant assez fraiches notamment au nord-est, avec entre 4 et 10 degrés. A l'inverse, l'après-midi sera printanière notamment dans le sud avec jusqu'à 24 degrés, dépassant les normales de saison. Pour ce week-end, La Chaine météo précise donc que "vous n'aurez pas besoin de sortir le parapluie, mais une petite couche sera parfois appréciable". C'est donc l'occasion de profiter de belles balades automnales ou des festivités en famille pour la Toussaint.

Selon les tendances de Météo-France, ce temps calme devrait durer encore un peu la semaine prochaine. "Le temps reste anticyclonique, donc calme et globalement sec. Les températures devraient être proches ou légèrement supérieures aux normales de saison", prévoit le site. Une bonne nouvelle, sachant qu'un second week-end prolongé se profile avec le lundi 11 novembre.