Je gagne 1800 euros par mois : voici le montant de ma retraite

Quelles somme le salaire médian permet-il de percevoir à la retraite ?

C'est la grande inquiétude lorsque le départ du monde du travail s'approche : quelle pension de retraite sera versée une fois qu'on sera passé dans le "monde d'après", celui des retraités ? Pour beaucoup de Français, c'est la principale question pour pouvoir anticiper son budget et calculer ses dépenses en conséquence. Or, il n'est pas facile d'évaluer le montant de sa future pension. Entre la carrière à reconstruire, les organismes à contacter et les papiers à fournir, c'est un vrai parcours du combattant.

Les choses tendent toutefois à se simplifier. Le site info-retraite permet, sur son espace personnel, d'avoir un premier aperçu du montant auquel la personne est éligible. Mais celui-ci n'est qu'indicatif et ne prend pas tous les éléments propres à chacun en compte. Alors que le salaire médian dans le privé est de 1850 euros par mois, combien verseraient les caisses de retraite à un ex-salarié ayant perçu cette rémunération ?

Pour un non-cadre né en 1963 et qui a commencé à travailler dans le privé à l'âge de 20 ans, celui-ci pourra partir à la retraite à taux plein en novembre 2025, sous réserve d'avoir cumulé les 170 trimestres nécessaires. Si aujourd'hui il perçoit 1850 euros net avant impôts chaque mois, son budget va fondre de 473 euros, selon la simulation établie à l'aide du site la-retraite-en-clair.fr.

Celui-ci ne s'établira plus qu'à 1357 euros par mois, avant impôts. Dans le détail, 1015 euros seront versés par la Caisse nationale d'assurance-vieillesse (Cnav) et 342 euros par l'Agirc-Arrco. Ce montant augmentera pour atteindre 1602 euros lorsque les 67 ans seront atteints.

Dans les mêmes conditions de carrière, un fonctionnaire, quel qu'il soit, percevra une pension de retraite plus élevée. Celle-ci correspond à 75% du salaire brut perçu lors des six derniers mois de sa carrière. Ainsi, pour 1850 euros de salaire, le montant brut est de 2373 euros. La pension de retraite s'élèvera donc autour de 1780 euros avant impôts.

Ce montant peut être augmenté grâce au Régime additionnel de la fonction publique (RAFP). Attention, celui-ci ne calcule le complément qu'en fonction des primes et autres rémunérations exceptionnelles (mais pas toutes !) perçues au cours de la carrière. Compte tenu du caractère très individualisé du calcul, il n'est pas possible de faire une estimation de ce revenu complémentaire.

Ces chiffres ne sont ici que des hypothèses basées sur une carrière linéaire, sans parcours professionnel chamboulé. Par exemple, ils ne prennent pas en compte l'arrivée d'un ou plusieurs enfants au sein du foyer. L'objectif n'est là que de donner un ordre de grandeur de la rémunération qui pourrait être perçue. Seul un travail affiné à l'aide de vos revenus vous permettra d'avoir des éléments précis. Cette simulation peut être facilement faite en ligne sur le site Service-public.fr.