La "règle des 5 secondes" est trop méconnue, elle diminue pourtant les disputes de couple

Les conflits sont inévitables dans un couple, et des disputes trop fréquentes peuvent fragiliser votre relation. Pour éviter l'escalade, la règle des cinq secondes peut être une solution.

Et si les disputes étaient plus saines qu'il n'y parait ? Que ce soit dans nos relations amoureuses, familiales ou amicales, on est parfois tenté de se taire par réserve ou par peur de blesser. Pourtant, enfouir ses émotions peut se révéler plus dévastateur qu'il n'y parait. Pour la psychologue Camille Rochet, dans un entretien accordé à France Inter, "le silence exprime souvent une violence tue, qui n'est pas moins violente et peut générer chez l'autre de la violence".

Alors oui, il ne faut pas bannir les disputes, mais il faut savoir les gérer. Au départ, on reproche une paire de chaussettes mal rangée ou un caleçon oublié, puis le conflit s'envenime. Les reproches deviennent plus généraux, on incrimine plus un évènement singulier mais des défauts : une inattention, un manque de sérieux...

Pour pallier ce type d'escalade, la chercheuse Annah McCurry a développé une étude sur le sujet. Elle a mené plus de six milles essais afin d'analyser de manière "éthique" les déclencheurs de l'agressivité. Le dispositif est simple : un couple s'affronte dans un jeu de réactivité. Placés l'un en face de l'autre, les partenaires portent un casque chacun. À chaque tour, le gagnant doit faire résonner un bruit plus ou moins assourdissant dans les oreilles du perdant.

Ce drôle de dispositif a bien un intérêt scientifique. Pour les chercheurs, il sert à mesurer le taux d'agressivité des participants, sans causer de réelles répercussions sur leur relation. Tout l'intérêt de cette expérience réside dans le délai d'administration de la sonorité. Dans l'un des groupes, les participants pouvaient monter le son du casque immédiatement. Dans l'autre, ils devaient attendre entre cinq et quinze secondes.

À l'issue de cette étude, les chercheurs ont conclu que l'agressivité du couple, mesurée par le niveau sonore administré dans les oreilles du perdant, était influencée par les émotions des deux partenaires. Plus le niveau sonore était élevé chez l'un, plus il le devenait chez l'autre. À l'inverse, lorsqu'un temps d'attente était imposé, leur animosité diminuait. Par conséquent, faire une pause permettrait aux deux membres de s'apaiser et de se contrôler. "Cela parait évident, mais pour la première fois, quelqu'un l'a prouvé empiriquement", a déclaré la chercheuse Annah McCurry dans The Gardian.

Grâce à sa simplicité d'exécution, tout le monde peut l'utiliser. Il suffit d'en discuter avec sa moitié : cela peut être une expérience, une tentative d'arranger des disputes plus ou moins récurrentes. Elle permet à chacun de reprendre le cours de ses pensées et de réfléchir avant de s'exprimer. Selon les recherches, cinq secondes suffisent. Donc, en pleine dispute, arrêtez tout, faites le silence pendant cinq secondes. La suite sera plus facile à gérer. Et pas seulement avec votre partenaire.