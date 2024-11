Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage de ce mardi 12 novembre 2024 [EN LIGNE]

EUROMILLIONS. Le tirage Euromillions de ce mardi 12 novembre promettait 137 millions d'euros. Quelqu'un a-t-il trouvé les résultats du jour ?

Le tirage Euromillions de ce mardi 12 novembre 2024 vous a-t-il permis de devenir millionnaire ? La coquette somme de 137 millions d'euros était mise en jeu, mais comme le révèle la répartition des gains sur le site de la Française des jeux, il n'y a pas eu de grand vainqueur. Pas de grand gagnant en France ni au rang 2 ni au rang 3 non plus. Les premiers petits chanceux n'ont réussi à trouver que les cinq chiffres, sans aucun numéro étoile. Ils remportent chacun 1 365,20 euros. Retrouvez sans plus attendre tous les résultats de l'Euromillions :

Tirage du 12/11/2024 10 - 11 - 12 - 22 - 50 Etoiles : 1 - 10

MyMillion : TN 647 7615

Vous pensez qu'il est trop difficile pour vous de gagner à l'Euromillions ? Sachez que le tirage du Loto, s'il propose certes un jackpot moins important, permet aux joueurs qui participent d'avoir nettement plus de chances d'en sortir vainqueur. Avec seulement cinq chiffres à trouver entre les 49, au lieu de 50 à l'Euromillions, et un numéro Chance, parmi 10, au lieu de deux numéros étoile sur 12 options, en ne jouant qu'une combinaison de base, un joueur a une chance sur un peu plus de 19 millions de trouver les bons résultats. C'est sept fois plus que s'il participe à l'Euromillions !