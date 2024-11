Le nombre moyen de partenaires sexuels a évolué, il n'est pas le même chez les hommes que chez les femmes

Une vaste étude, réalisée par l'Inserm, l'ANRS et Santé publique France, sur la sexualité des Français révèle des évolutions au cours de ces trois dernières décennies.

Âge du premier rapport, nombre de partenaires, variété des pratiques, remise en question de la norme hétérosexuelle ou encore la sexualité numérique… Tout a été passé au crible. Publiée ce mercredi 13 novembre, une étude réalisée au cours des cinq dernières années par l'Inserm, l'ANRS et Santé publique France auprès de 32 000 personnes révèle que la sexualité des Français a évolué ces trente dernières années. Parmi les points abordés, le nombre moyen de partenaires sexuels. Celui-ci est en hausse.

Ainsi, on apprend qu'en 2023, les femmes âgées de 18 à 69 ans déclaraient avoir eu, en moyenne, 7,9 partenaires au cours de leur vie, soit 4,5 de plus qu'il y a 30 ans. En effet, en 1992, le chiffre de 3,4 partenaires était avancé, contre 4,5 en 2006. Un chiffre toutefois loin de celui déclaré par la gent masculine. Les hommes affirmaient pour leur part avoir eu 16,4 partenaires en moyenne. Un chiffre en hausse par rapport à 2006 (11,9) et 1992 (11,2).

Les Français ont également davantage de partenaires au cours d'une même année, apprend-on, en particulier les jeunes de 18 à 29 ans. Une différence entre les femmes et les hommes est là encore constatée. Alors que 9,6% des femmes déclaraient en 1992 avoir eu plusieurs partenaires sexuel·les dans la dernière année, elles étaient 19,3% en 2006 et 23,9% en 2023, contre 22,9% chez les hommes en 1992, 29% en 2006 et 32,3% en 2023.

L'étude nous apprend également que les Français sont plus nombreux à se dire "très satisfaits de leur vie sexuelle actuelle" : 45% des femmes et 39% des hommes. Une remise en question de la norme hétérosexuelle est aussi constatée, avec 8,8% des femmes et 8,9% des hommes de 18-89 ans qui affirmaient en 2023 avoir déjà eu au cours de leur vie au moins un partenaire du même sexe. L'Inserm, l'ANRS et Santé publique France observent que les violences sexuelles sont de plus en plus déclarées, ce qui peut traduire, selon l'étude, "à la fois une augmentation de la capacité à qualifier les faits de violence et une augmentation de la fréquence de tels événements, mais aussi une plus grande facilité à les évoquer dans le cadre d'une recherche". Enfin, ressort une prévention insuffisante lors des rapports sexuels, avec 75,2% des femmes et 84,5% des hommes qui confiaient en 2023 avoir utilisé un préservatif à l'occasion de leur premier rapport sexuel, contre 85% chez les femmes en 2004-2006 et plus de 90% chez les hommes.