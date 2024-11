Météo : Suivez l'arrivée de la neige ! Heure par heure, cumul et trajectoire

Un important épisode neigeux touche la France ce jeudi. De nombreux départements, notamment au nord, sont placés en vigilance orange neige-verglas par Météo-France.

Le froid est revenu en France cette semaine. Ce jeudi, de la neige est annoncée dans plusieurs départements. Dans le bulletin Météo-France de 6h, 54 départements ont été placés en vigilance orange dont 33 pour neige-verglas. Ils sont surtout situés dans le nord du pays et dans les Alpes. 21 sont en vigilance orange pour "vents forts", jusqu'à 130km/h. Des premiers flocons sont déjà tombés dès l'aube dans l'Orne ou en Ille-et-Vilaine par exemple.

Les départements concernés par la vigilance neige et verglas sont les suivants : les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, l'Aube, le Calvados, le Cher, la Côte-d'Or, les Côtes-d'Armor, le Doubs, l'Eure, l'Eure-et-Loir, l'Ille-et-Vilaine, le Loir-et-Cher, le Loiret, la Manche, la Haute-Marne, la Mayenne, la Nièvre, l'Orne, le Haut-Rhin, la Haute-Saône, la Sarthe, Paris, la Seine-et-Marne, la Seine-Maritime, les Yvelines, les Vosges, l'Yonne, le Territoire de Belfort, l'Essonne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne, le Val-d'Oise.

Cet épisode est provoqué par la tempête Caetano. Cette tempête "va traverser la France d'ouest en est et provoquer un épisode hivernal précoce et suffisamment notable pour rendre les conditions de circulation difficiles dans les régions concernées. On attend souvent 5 à 10 cm de neige en plaine, localement jusqu'à 20 cm dès les premières hauteurs entre Normandie, Centre, Bourgogne et sud Alsace (...) En Ile-de-France, on attend 1 à 5 cm, localement 5 à 10 cm sur le sud de la région", a annoncé Météo-France. Selon La Chaine Météo, en soirée, "la perturbation s'évacue vers l'est et les Alpes du Nord avec des chutes de neige sur la Bourgogne et la Franche-Comté".