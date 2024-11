La météo de décembre, janvier et février se précise : des détails sur le froid et la pluie

Après une saison automnale marquée par de fortes précipitations, les premières prévisions météorologiques pour l'hiver se dessinent : on sait ce qui nous attend !

Le mois de novembre a signifié le retour de la neige et d'importantes variations de températures ont été constatées. L'automne a été, de façon plus globale, ponctué par de fortes précipitations. Qu'en sera-t-il pour les mois à venir et le début de l'hiver ? Un grand redoux est déjà perceptible en cette fin novembre et cela devrait perdurer début décembre.

Selon les tendances annoncées par Météo-France pour la première semaine de décembre, "des températures légèrement supérieures aux normales de saison sont attendues". Ceci étant, selon La Chaine météo, une "dégradation passagère accompagnée d'une baisse des températures" est envisagée autour du 5 décembre. La pluviométrie resterait tout de même bien déficitaire sur l'ensemble du mois. Un temps calme et sec devrait ainsi s'établir à la mi-décembre ainsi que pendant les vacances des fêtes.

"Dans les grandes lignes, le mois de décembre pourrait être doux et relativement déficitaire en précipitations", prévoit La Chaine météo. Un peu de fraicheur pourra toutefois être ressentie la nuit avec de possibles brouillards givrants. Un temps qui ne s'annonce donc pas très hivernal, et la neige risque de rapidement manquer en montagne pour ceux qui espéraient skier à Noël. Elle pourrait se limiter à la haute altitude.

Dans ses prévisions saisonnières, La Chaine météo donne les premières tendances pour le début d'année 2025. Pour janvier, les températures seraient dans les moyennes de saison. Le mois est annoncé plus humide que celui de décembre mais cela devrait rester à une échelle assez faible. De nouveau, l'enneigement en altitude pourrait être limité. Pour février ensuite, le temps pourrait rester de saison et relativement calme, "sans signal particulier". Il est encore trop tôt pour avoir plus de précisions.

"À l'échelle du trimestre décembre-janvier-février, les températures prévues en France devraient rester supérieures aux moyennes de saison (basées sur les 30 dernières années) avec un écart proche de +0,5° à +1°C. Les précipitations seraient, quant à elles, assez proches des moyennes à l'échelle des trois mois, indiquant un ralentissement des épisodes pluvieux", résume La Chaine météo. Ce scénario reste à confirmer au vu de l'anticipation des prévisions, qui peuvent donc encore évoluer.