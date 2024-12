À cette date, les températures vont radicalement chuter en France, attention aux giboulées

L'hiver s'intensifie dans quelques jours en France. Sur une large partie du territoire, une vague de froid et de neige est à prévoir.

Les Français vont bientôt faire face à une baisse importante des températures. Parcouru par "un vent du nord d'origine polaire canalisé entre un anticyclone sur l'Atlantique et des perturbations descendant de Scandinavie à la Méditerranée", le pays ne sera pas épargné par la neige et des rafales de vent selon La Chaîne Météo, qui prévient : le froid va s'intensifier et l'hiver entrer dans une nouvelle phase.

En raison "d'une perturbation assez active descendant des Îles britanniques", de lourdes pluies sont à prévoir sur les trois quarts du territoire, dès ce samedi. Un coup de vent de plus de 100km/h est aussi attendu dans les régions voisines de la Manche. Selon les récentes estimations, seul un quart du sud-est pourrait en être épargné.

Du côté des températures, elles diminueront au cours de la journée avec un matin plutôt doux en dépit d'un après-midi passé sous le vent et sous la pluie, avec un ressenti hivernal au nord. En revanche, sur la Côte d'Azur, il fait entre 4 et 9°C le matin et 7 à 12°C l'après-midi avec une pointe à 15°C, indique La Chaîne Météo.

La vraie date du coup de froid est pour le lendemain. C'est en effet ce dimanche 8 décembre que le temps se rafraîchit soudainement. Des Pyrénées à l'est du pays, les averses se multiplient, avec une altitude entre les flocons et les gouttes de pluie s'abaissant de 500 à 900 mètres selon les massifs.

À l'arrière, l'air refroidi par un vent du nord entraîne des giboulées, soit une averse accompagnée de vent, de grêle et de neige. Du côté de la Méditerranée, pas de neige cependant. Seul le mistral et la tramontane (un vent de la côte venant du nord-ouest) causent de violentes perturbations sur la zone.

De la plaine d'Alsace à la grande bleue, on passe de 0 à 5°C le matin à 3 à 10°C dans l'après-midi. Avec ces 2 à 3°C en dessous des normales de saison, le ressenti peut être considéré comme froid, en particulier dans les régions et les montagnes exposées au vent du nord.

Une période froide est attendue par la suite puisque "les températures devraient rester 2 à 3°C sous les normales toute la semaine du 8 au 13 décembre", insiste La Chaîne Météo. Attention, en raison des perturbations et du froid qui arrive, les conditions de circulation peuvent se révéler délicates en basse montagne à partir de dimanche. Rappelons qu'il est d'ailleurs obligatoire d'équiper son véhicule en pneus hiver ou de détenir des chaînes ou chaussettes à neige, dans certaines communes des massifs montagneux (Alpes, Corse, Massif central, massif jurassien, Pyrénées, massif vosgien) jusqu'au mois de mars 2025.