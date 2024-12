Beaucoup le font sans s'en rendre compte, se gratter le nez en pleine conversation a une signification précise

Sans le vouloir, votre gestuelle peut vous trahir lors de vos échanges. Faites attention avant de vous gratter le nez, un geste qui peut avoir un signification très précise...

"La communication interpersonnelle est à 7% verbale, 38% vocale, et 55% corporelle. C'est-à-dire à 93% non-verbale." Cette citation est répétée à longueur de coachings, séminaires et autres formations, pour signifier l'importance de la gestuelle et de l'intonation lors d'une prise de parole. Albert Mehrabian, psychologue et professeur reconnu qui en est à l'origine, a déjà dit à quel point il était "très mal à l'aise" du fait que son travail soit mal interprété : "Dès le début, j'ai tenté d'expliquer aux gens les limites de mes découvertes", expliquait-il à ses étudiants, au faîte de sa popularité.

Il faut dire que son constat est issu au départ d'une expérience sur dix participantes seulement, toutes de sexe féminin. Malgré tout, il serait abusif de mettre au rebut toute sa théorie. Notre langage non verbal est bien un indicateur précieux, pas toujours fiable, mais souvent évocateur de notre état au moment où l'on parle. Après tout, de nombreux politiciens sont accompagnés de "coachs gestuels qui leur enseignent comment se tenir et quelles postures adopter à la tribune pour prétendument emporter les suffrages", souligne avec ironie Pascal Lardellier, dans La Tribune.

© 123RF

De manière inconsciente, nos postures, nos gestes et nos expressions faciales trahissent notre état intérieur. Pour certains, un regard fuyant est synonyme de pudeur, de timidité, voire de mensonge. Pour d'autres, des jambes croisés sont un signe de résistance ou de fermeture. Et en ce qui concerne les personnes qui se grattent le nez, il y a aussi une signification. Ce geste a longtemps été associé au mensonge. En réalité, cette croyance populaire n'a aucun fondement scientifique. En effet, dans la majorité des cas, il est causé par une allergie ou une démangeaison.

Cependant, pour le psychologue Jack Schafer, se gratter le nez est, lorsqu'il n'y a pas de démangeaison, un signe d'anxiété ou d'inconfort. Toutes nos émotions ont des répercussions sur notre corps, comme lorsqu'on sourit sous l'effet de la joie. Les stimulus émotionnels se manifestent de diverses manières, il est donc plus ou moins difficile de les déchiffrer.

Pour ce qui est d'une personne qui se gratte le nez, il suffit d'étudier les signes relatifs à la nervosité ou l'évitement. Si le sujet détourne le regard et parait mal à l'aise, il a plus de chance de mentir. De plus, selon l'ancien agent du FBI Joe Navarro, il est plus pertinent d'identifier les "sujets sensibles" générant des symptômes ou des gestes liés au stress pour connaître les véritables intentions de notre interlocuteur.