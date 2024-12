Lidl ferme des boutiques en France, énorme chamboulement en vue ! Voici celles qui sont concernées

Lidl va renoncer à certaines boutiques, qui cesseront leurs activités début 2025.

Lidl est reconnu pour son attractivité, notamment en termes de prix. Dans une récente enquête de Bonial et Ipsos, l'enseigne allemande se distingue nettement sur les critères liés aux prix et à la générosité des promotions. Cette réussite a permis à Lidl de s'étendre sur plus de 1580 magasins dans toute la France et de lancer en 2023 son site e-commerce. La chaine continue d'ouvrir de nouveaux points de vente et propose actuellement toute une gamme de produits pour les fêtes de fin d'année.

L'enseigne discount doit pourtant aujourd'hui renoncer à une part de son activité. Selon les informations de Challenges, le groupe va fermer certaines de ses boutiques en ligne, regroupant l'activité d'une vingtaine de salariés. D'abord, elle va mettre fin à "Lidl Vins", la boutique en ligne spécialisée dans la vente de vins et spiritueux. Si le site va fermer, cela ne signifie pas que l'enseigne ne vendra plus de bouteilles. Les magasins physiques en proposeront toujours et la foire aux vins sera perpétuée, au vu de son succès auprès des consommateurs.

Une autre importante filière spécialisée ne sera plus disponible. Il s'agit de Lidl Voyages. Depuis 2017, Lidl s'est lancé dans la proposition de séjours. A ce jour, 30% de ces ventes étaient liées à des voyages en France. 23 000 séjours sur 93 destinations ont été proposés l'an dernier. L'enseigne avait aussi révélé que le panier moyen par dossier, toutes destinations confondues, atteignait 1728 euros, un gain non négligeable.

Toutefois, dans ce secteur, Lidl fait face à beaucoup de concurrence, notamment avec Leclerc et Carrefour. De plus, en septembre dernier, Mélanie Lemarchand, à l'origine de la création de Lidl Voyages, avait quitté son poste, mettant déjà à mal cette branche. Elle avait constaté, dès la fin d'année 2023, une baisse de 20% des réservations.

Ces deux activités vont donc cesser début 2025. L'objectif est de recentrer la marque sur l'alimentaire. "Les revers s'enchaînent pour Lidl en France : un président rétrogradé vice-président, des magasins souvent mal tenus et une clientèle qui migre vers d'autres enseignes", a confié un concurrent à Challenges. Le retrait de Lidl dans le e-commerce du vin et des voyages "va forcément causer quelques turbulences" et "constituer une énorme surprise dans le monde la grande distribution", ajoute le média. Lidl souffre aussi d'une baisse des ventes de produits non alimentaires, que le discounter voudrait rattraper notamment grâce à son site Internet.