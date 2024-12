Cyclone Chido à Mayotte : le préfet s'attend à des "centaines" de morts, les images des dégâts

Le cyclone Chido a traversé et dévasté l'archipel de Mayotte. Le dernier bilan compte 14 morts et 250 blessés, mais des centaines voire des milliers de morts sont redoutés par les autorités. Les habitats sont détruits et les Mahorais manquent d'eau tandis que la nourriture pourrait venir à manquer.

En direct

10:23 - De nombreux établissements à terre, dont plusieurs écoles "C'est un carnage. Le tribunal, la préfecture, beaucoup de services, de commerces, des écoles sont à terre" décrit un habitant de Mamoudzou à l'AFP pour souligner l'ampleur des dégâts. Outre les habitations précaires des bidonvilles, des nombreuses infrastructures ont aussi souffert du passage du cyclone. C'est le cas de nombreuses écoles comme l'a indiqué le président de l'association des maires de Mayotte, Madi Madi Souf sur Mayotte la 1ère : "Tous les établissements scolaires, à part le collège, sont détruits".

09:54 - Des renforts et le rétablissement de l'eau attendus à Mayotte Les responsables des secours on a indiqué au ministre démissionnaire de l'Intérieur que les besoins en eau potable de l'île sont très importants et qu'il faut "qu'on injecte énormément d'eau". Des conteneurs d'aide sont en route pour permettre la potabilisation de l'eau mais il est impossible de savoir s'ils seront suffisants, "cela va dépendre du rétablissement de l'eau courante". Le président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers, Jean-Paul Bosland, a indiqué sur Franceinfo que ce lundi on assiste à "une accélération des moyens, avec des renforts qui sont arrivés dans la nuit" à Mayotte. "On a notamment la projection d’une unité de potabilisation pour desservir la population", a-t-il souligné.

09:46 - Bruno Retailleau est arrivé à Mayotte Le ministre démissionnaire de l'Intérieur Bruno Retailleau a atterri à Mayotte ce lundi peu après 9h30 (heure de Paris). Interrogeant les secours sur le décompte des victimes il a confirmé qu'il "va falloir des jours et des jours".

09:39 - L'hôpital de Mamoudzou inondé La ministre démissionnaire de la Santé faisait savoir ce matin que l'hôpital de l'ile était fortement endommagé. Les images relayées sur les réseaux montrent effectivement les couloirs de l'établissements inondés. Ce lundi matin sur Franceinfo, le chef du service obstétrique de l'hôpital de Mamoudzou a indiqué qu'en l'absence de toit, arraché par le cyclone, la pluie s'abat à l'intérieur des services. Avec l'eau, c'est aussi le risque épidémique qui s'accroit selon le médecin.

09:26 - Des vivres disponibles dans les commerces Alors que les Mahorais manquent d'eau et de nourritures, nombreux sont ceux qui se ruent dans les commerces pour acheter des vivres. Outre les pillages, certains craignent le manque voire les pénuries et de longues files d'attente se forment devant les rares magasins qui ont pu ouvrir. Les distributeurs se veulent toutefois rassurants et indiquent que les dépôts sont pleins de marchandises. Mais ils appellent aussi les clients à revenir en fin de journée dans les magasins pour se laisser le temps d'achalander les rayons.

09:20 - Des scènes de pillage et un sentiment d'insécurité Des habitants de Mayotte ont indiqué à l'AFP que des scènes de pillages avaient eu lieu sur certaines zones industrielles comme celle de Kawéni à Mamoudzou. "On a peur de se faire agresser, de se faire piller" a confié infirmière au centre hospitalier de Mayotte sur BFMTV évoquant un sentiment d'insécurité partagé par beaucoup de personnes. Pour rassurer la population et éviter les pillages, quelque 1 600 policiers et gendarmes sont mobilisés sur le terrain a fait savoir le préfet.

09:14 - Une députée de Mayotte partage les images de l'archipel La députée de Mayotte Estelle Youssouffa a alerté sur la situation dans l'archipel en repostant sur X les images des milliers d'habitations détruites sur l'île. Elle prévient à son tour que les habitants manquent d'eau, de nourriture, d'électricité et craignent les pillages. Elle réclame par ailleurs la mise en place de l'état d'urgence, l'envoi de l'armée, de médecins et d'une aide massive.

08:58 - L'hôpital de Mayotte "très endommagé" et les centres médicaux "inopérants" Le système de sois et les établissements de santé ont été fortement dégradés par le passage du cyclone Chido à Mayotte. La ministre démissionnaire de la Santé, Geneviève Darrieussecq, précise sur France 2 que l'hôpital est "très endommagé" et que les "centres médicaux [...] sont inopérants". "L'hôpital a subi des dégâts des eaux importants ainsi que des dégradations, notamment dans la partie chirurgie, réanimation, urgence, maternité donc des parties essentielles du fonctionnement de l'hôpital (...) malgré cela il continue de tourner de façon dégradée", a ajouté la ministre.

08:45 - La crainte de prolifération d'épidémie, notamment du choléra L'accès à l'eau n'est plus assuré à Mayotte et lorsque l'eau est accessible elle est parfois sale et impropre à la consommation après le passage du cyclone, ces conditions ajoutées à la situation sanitaire précaire sur l'archipel qui s'est aggravée avec le cyclone augmente le risque d'épidémie. "Nous devons être en veille sanitaire très aiguë" souligne la ministre démissionnaire de la Santé Geneviève Darrieussecq ce lundi matin sur France 2 : il faut "dépister tous les cas possibles de maladies infectieuses qui surviendraient", des "cas atypiques liés à la consommation de l'eau ou d'alimentation avariée (…) nous serons très vigilants dans ce domaine-là pour venir en soutien et enrayer toute épidémie qui pourrait se développer". La prolifération du choléra inquiète notamment alors que la maladie a déjà fait son retour sur l'île comme l'a indiqué le colonel Alexandre Jouassard sur Fanceinfo : "Le choléra étant présent sur l'île il y a quelques semaines est forcément une crainte. Tous ces éléments sont pris en compte par la sécurité civile ainsi que par la cellule interministérielle mise en place depuis 48 heures" .

08:29 - Un bilan humain difficile à évaluer Les autorités mahoraises ont publié un dernier bilan officiel dans la matinée du dimanche 16 décembre évaluent à 14 le nombre de morts et à 250 celui des blessés, mais le préfet de Mayotte estime que le bilan final sera plus lourd avec "certainement plusieurs centaines" de morts "voire quelques milliers". Le même ajoute que le bilan définitif sera "très difficile à établir" avant plusieurs jours du fait du temps nécessaire pour fouiller les décombres, mais aussi en raisons des coutumes locales. Une partie de la population mahoraise est musulmane et leur tradition veut que les défunts soient enterrés dans les 24 heures" après la découverte du corps a rappelé le préfet.

08:20 - Mayotte dévasté par le cyclone, les images des dégâts Les dégâts causés par le passage du cyclone Chido sur Mayotte sont colossaux : des quartiers entiers ont été détruits notamment dans les bidonvilles très importants dans l'archipel, les habitants n'ont plus d'électricité, plus d'eau et la nourriture pourrait venir à manquer sur place. Les images des dégâts sont impressionnantes comme celles recensées par l'AFP.