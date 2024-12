Une météo bien morose s'annonce pour les fêtes, seules ces journées auront un peu de soleil

La météo des fêtes et des vacances scolaires n'est pas très réjouissante. Le soleil pourrait toutefois faire une apparition dont il faudra profiter à ces dates précises !

La première quinzaine de décembre a été marquée par de la grisaille, avec un important déficit d'ensoleillement. Dans certaines villes comme Orléans, Paris ou Valenciennes, le soleil a été deux fois moins présent que dans les normales saisonnières. Une baisse des températures a aussi été constatée en fin de semaine dernière, mais cela n'a pas duré. Les températures remontent progressivement et pourraient dépasser les moyennes de saison de 3 à 4 degrés. Ce temps va faire fondre la neige.

Ce samedi 21 décembre marque le début des vacances scolaires. Première certitude : le premier week-end de l'hiver est humide. Samedi, une perturbation traversera une large moitié nord avec des pluies passagères et du vent. De la neige tombera dès 1000 mètres d'altitude, notamment dans les Vosges et le Jura. Dimanche, la perturbation continuera, mais avec un temps plus sec et des éclaircies près de la Méditerranée.

Après le week-end viendra le début des festivités. Pour les fêtes, "attendez-vous à des conditions calmes et anticycloniques sur la majeure partie du territoire, sans précipitations", prévoit La Chaine Météo. Les nuages peuvent toutefois être nombreux, notamment dans la partie nord. C'est un temps de grisaille morose en somme. Quelques averses restent possibles en début de semaine dans le nord-ouest, mais elles devraient rester légères.

© La Chaine météo

Dans le sud-ouest, les éclaircies seront nombreuses autour du 25 décembre, "surtout près de la Méditerranée avec mistral et tramontane qui devraient dégager le ciel".

Après Noël, des éclaircies seront enfin perceptibles partout, avec un temps légèrement plus frais, entrainant des gelées matinales. Une tendance confirmée par Météo-France : "En début de semaine, le temps devrait être perturbé et passagèrement pluvieux sur la majeure partie du pays hormis sur le pourtour méditerranéen".

"Une nette amélioration est attendue pour la fin de période avec le retour de conditions anticycloniques. Les températures devraient se maintenir au-dessus des normales de saison", indique aussi l'institut météo. L'amélioration commencera progressivement le jeudi 26 décembre et s'affirmera sur les derniers jours de la semaine. Et le soleil sera enfin là pour quelques jours, il faudra en profiter !

La fin du mois de décembre et le début du mois de janvier pourraient être marqués par la douceur, avec des journées calmes et des températures au-dessus des normales de saison ; la grisaille pourrait revenir, mais pas la pluie. Une mauvaise nouvelle pour la neige en montagne et ceux qui ont prévu de skier pendant ces deux semaines de vacances.