Il existe une seule tâche ménagère que les petits garçons font plus que les filles

Selon une nouvelle étude française, les garçons entre 10 et 11 ans n'effectuent qu'une unique tâche ménagère plus souvent que les petites filles. Un constat inquiétant.

Si les tâches domestiques sont majoritairement réalisées par les adultes, les enfants tendent parfois à y participer. Cela dépend de chaque famille. Si certains parents veulent laisser leurs enfants se concentrer sur les jeux et leur scolarité, d'autres préfèrent les responsabiliser jeunes et leur apprendre de nouvelles compétences. Une étude de l'Institut national d'études démographiques (Ined), qui vient d'être publiée, s'est intéressée à la répartition des tâches domestiques, selon des entretiens réalisés auprès de 7 361 enfants de 10 à 11 ans en 2022.

L'étude a mis en avant les deux tâches les plus réalisées par les enfants : mettre ou débarrasser la table et s'occuper des animaux de compagnie. Neufs enfants sur dix assurent effectuer l'une de ces deux tâches au moins occasionnellement. Ranger sa chambre est aussi assez courant, un quart des enfants le font chaque semaine. Les tâches qui concernent certains enfants, mais qui restent davantage occasionnelles, sont : aider à la cuisine ou au ménage, étendre le linge ou sortir les poubelles.

Participation des enfants aux tâches domestiques © Ined

Plusieurs critères rentrent en compte concernant la fréquence de participation des enfants. Tout d'abord, selon l'étude, elle est liée à la configuration familiale. Les enfants uniques participent moins que ceux qui ont des frères et sœurs. Pour les activités, comme mettre la table, aider aux ménages et sortir les poubelles, la participation augmente avec le nombre d'enfants. Ainsi, les enfants seraient davantage sollicités quand la charge de travail domestique globale est plus importante.

Les familles nombreuses tendent aussi à apprendre l'équité entre frères et sœurs. Par ailleurs, les enfants de famille monoparentale participent moins fréquemment aux tâches que les enfants vivant avec un couple d'adultes. Cela peut s'expliquer par le nombre de tâches plus limité ainsi que la difficulté des parents seuls à mobiliser les enfants.

Le sexe de l'enfant semble aussi jouer un rôle. Une différence de participation a été observée entre les filles et les garçons. Les filles participent globalement plus : sur 7 tâches principales, elles dépassent les garçons dans 6. Si c'est assez équilibré sur le fait de mettre ou débarrasser la table, les filles sont bien plus nombreuses à s'occuper des animaux, ranger leur chambre ou à aider pour le linge, le ménage ou la cuisine. Une seule tâche ménagère est davantage prise en charge par les garçons : sortir les poubelles. Ils sont près de 55% à le faire de temps en temps contre un peu plus de 40% des filles.

Cette répartition genrée reflète celle observée chez les adultes. "C'est un miroir de ce qu'on observe chez les parents, où les tâches intérieures et routinières sont plutôt réalisées par les femmes", résume Anne Solaz, coautrice de l'étude. Pour les filles, la participation varie aussi selon le milieu social, qui semble moins influencer les garçons. Les filles d'agriculteurs sont plus sollicitées pour la cuisine, le linge ou le ménage alors que celles de cadres rangent davantage leur chambre seule.