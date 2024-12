Lidl a lancé un tout nouveau concept de magasin, voici ce qui change

Lidl ne cesse d'innover dans ses magasins. Avec la réouverture d'un établissement fermé depuis des mois, l'enseigne a lancé un nouveau concept.

Lidl connait toujours un grand succès. Selon une étude de Bonial et Ipsos basée sur 2952 Français qui ont été interrogés en automne 2024, pour déterminer l'attractivité des enseignes françaises d'alimentation générale selon 11 critères, Lidl l'emporte sur les critères de l'attractivité des prix, du rapport qualité-prix et de la générosité des promotions. Si l'enseigne allemande a décidé de mettre fin en 2025 à son service en ligne Lidl Voyage, elle se concentre sur sa vente physique en magasins.

C'est ce que prouve encore la réouverture récente d'un magasin en France, avec un nouveau concept. Fermé depuis juin 2024 pour travaux, il vient de rouvrir mi-décembre mais a été totalement rénové. Premier point fort de ce réaménagement : la surface, un aspect sur lequel Lidl semble jouer de plus en plus. Ce magasin fait 1140,60 mètres carrés.

"Dans la continuité de sa montée en gamme et de son repositionnement comme enseigne de proximité initié il y a une dizaine d'années, Lidl France a repensé le modèle de ses supermarchés", a communiqué le groupe, comme le rapporte Actu Lyon. Ainsi dans ce nouvel établissement, la luminosité est maitre mot avec une "façade vitrée et des matériaux nobles pour créer une ambiance conviviale et cosy", a expliqué l'enseigne. L'objectif est présenté comme étant de "valoriser le bien-être des clients et des salariés". Avec des allées bien plus grandes, ils pourront aussi circuler plus facilement.

Ce nouveau concept a aussi une portée écologique. Lidl souhaite créer des établissements plus respectueux de l'environnement. Dans ce magasin, 800 m² de panneaux photovoltaïques ont été installés sur la toiture et deux bornes de recharge électrique sont à disposition. L'enseigne opte aussi pour de l'éclairage LED ou encore des systèmes de réfrigération plus économes en énergie.

Si le concept est novateur dans cet établissement, Lidl maintient sa politique de prix bas, qui ne seront pas différents des autres supermarchés de la chaine. Si vous voulez tester ce supermarché, il faut se rendre à Oullins-Pierre-Bénite, à côté de Lyon. Si le groupe n'a pas encore communiqué sur d'autres magasins créés ou restaurés autour de ce nouveau concept - l'enseigne a aussi annoncé l'ouverture fin février 2025 d'un magasin XXL à Rennes, d'une surface de 1950 m² -, il n'est pas impossible que cela arrive dans les mois à venir si ce dernier rencontre un grand succès.