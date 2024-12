Résultat EuroDreams (FDJ) : le tirage de ce jeudi 19 décembre 2024 [EN LIGNE]

EURODREAMS. Nouveau tirage EuroDreams, nouveau vainqueur ? Voici ce que disent les résultats.

Le tirage EuroDreams a révélé le résultat gagnant du soir. Alors, que fallait-il avoir parié pour devenir rentier et espérer recevoir 20 000 euros par mois pendant les trente prochaines années ? Le 5 ? Le 47 ? Et pourquoi pas tout simplement le 1 ? Une chose est sûre, selon la répartition des gains, il n'y a eu aucun grand vainqueur ce jeudi 19 décembre 2024. Ni au rang un ni au rang deux. En revanche, 49 grilles ont trouvé cinq des six bons chiffres et permettent à leurs propriétaires de remporter 89,20 euros chacun.

Tirage EuroDreams du 19/12/2024

3 - 6 - 7 - 10 - 16 - 32 et le N°Dream 3

C'est un tirage à ne pas manquer la semaine prochaine. À l'occasion du 24 décembre, la Française des jeux organisera un Super Loto de Noël. Au programme : une cagnotte de 20 millions d'euros. Fait inhabituel, le jackpot sera forcément remporté le jour J. Si aucun joueur ne parvient à trouver la totalité des résultats gagnants, alors le gros lot sera divisé entre les vainqueurs du plus au rang. En parallèle, pas moins de 100 codes permettant chacun de faire gagner 20 000 euros à leurs propriétaires seront tirés au sort, contre 10 en temps normal. Petit revers de la médaille pour ce tirage Loto qui s'annonce exceptionnel : la grille de base sera vendue 5 euros au lieu de 2,20 euros pour un tirage classique.