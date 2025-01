Ce petit geste ne prend que 3 secondes, il fait de vous un meilleur parent et crée un lien durable avec vos enfants

Garder de bonnes relations avec ses enfants sur le long terme n'est pas toujours évident. Pourtant, un petit geste simple à appliquer pendant leur éducation peut vous mettre sur la bonne voie.

Rester proche de ses enfants, même une fois qu'ils sont adultes, n'est pas toujours facile. Parfois, certains événements vécus pendant l'enfance ont des répercussions à long terme. Il existe alors certains réflexes à adopter durant leur éducation qui peuvent aider à maintenir ensuite de bonnes relations, même en cas de distance physique. Plusieurs experts donnent des clés et parmi elles se trouvent un petit geste très simple.

Tout d'abord, certains principes fondamentaux sont indispensables à la durabilité d'une bonne relation parents-enfants. Le psychologue américain Jeffrey Bernstein, auprès de Physchology Today, met en évidence deux notions primordiales : le respect et la communication. Si cela peut sembler évident, plusieurs autres petites habitudes plus concrètes peuvent largement contribuer à la cohésion de famille à long terme.

Une étude menée par l'Université de Macerata, en Italie, révèle que les enfants dont les parents utilisaient régulièrement l'humour dans leur jeunesse avaient une meilleure vision de leurs parents. Ils ont généralement été plus enclins à affirmer qu'ils entretenaient de bonnes relations avec eux à l'âge adulte. Selon l'auteur principal de l'étude, Benjamin Lévi, "l'humour vous oblige en quelque sorte à réagir différemment, ce qui ouvre de nouvelles perspectives et de nouvelles opportunités. Ce type de connexion peut être très encourageant pour la relation entre l'enfant et le parent". En plus de faire rire, l'humour peut détendre l'atmosphère, dissiper la mauvaise humeur, créer de la complicité... Evidemment, il faut adapter son humour à l'âge de l'enfant et à la situation. Il faut que le sujet s'y prête et que ce soit le bon moment.

Communiquer, faire preuve d'humour, mais pas que... Il existe aussi un petit geste qui ne prend que quelques secondes, mais qui s'avérerait primordial à mettre en place avec ses progénitures. Selon le Pew Research Center, les parents ont de plus en plus tendance à faire attention à l'espace personnel et à la vie privée de leur enfant, une attitude qui permet de resserrer les liens. Cela passe notamment par le simple fait de toquer avant d'entrer dans la chambre de son enfant. Ainsi, les parents laissent son espace à l'enfant et il apprend aussi à, à son tour, respecter celui des autres.

A l'adolescence, cette habitude de frapper avant d'entrer est encore plus essentielle car les jeunes de cet âge ont un important besoin d'autonomie et d'intimité. Alors, lorsque vous êtes devant la chambre de votre enfant, ne succombez pas à l'impatience et prenez quelques secondes pour toquer et attendez qu'il vous dise que vous pouvez entrer, c'est un petit geste qu'ils n'oublieront pas.