Voici la météo pour début 2025 : le soleil va disparaître, un début d'année maussade

Le soleil est présent en cette fin d'année 2024, mais les températures vont rapidement descendre et les nuages accompagnés de pluie vont apparaître dès le début de 2025.

2025 ne va pas débuter sous les meilleures auspices. Les premiers jours de l'année s'annoncent pluvieux et frais. Alors que cette fin d'année 2024 est ensoleillée avec des températures plutôt hautes pour la saison, la fraîcheur va réapparaître dès les premiers jours de 2025, accompagnée de nuages et de pluie, selon Météo France. La Saint-Sylvestre, tout comme le Nouvel An, ne s'annonce pas radieux.

L'organisme de prévisions météorologiques a d'ores et déjà commencé à livrer les tendances pour la semaine à venir et, que ce soit dans le sud du pays, au nord de l'Hexagone, au bord de l'océan comme dans l'est du pays, tout le monde sera, presque, loti à la même enseigne.

Vendredi 27 décembre, le soleil brillera sur toute la France, à l'exception de La Rochelle, Cherbourg et Strasbourg. Niveau températures, il fera entre 3 °C (Strasbourg et Chalon-sur-Saône) et 10 °C (Brest) sur la moitié nord. Le mercure montera jusqu'à 16 °C à Nice sur la moitié sud. Il fera 13 °C à Ajaccio, Perpignan et Aurillac.

Samedi 28 décembre, il y aura des gelées le matin, avec -2 °C à Metz, Chaumont et Auxerre, -1 °C à Strasbourg, Belfort et Limoges et 0 °C à Bourges, Vichy et Lyon. Le soleil sera au rendez-vous sur tout le territoire avec des températures qui remonteront dans l'après-midi. Il fera 6 °C à La Rochelle et à Nantes, 12 °C à Perpignan et toujours 16 °C à Nice. Le dimanche, des nuages feront leur apparition sur le nord et le ciel sera voilé de l'Alsace aux Pyrénées. Côté températures, il fera 7 °C à Lille, 8 °C à Tarbes, 9 °C à Brest, 10 °C à Gap et la maximale sera à 15 °C pour Nice et Ajaccio.

Lundi 30, les nuages gagneront une grande partie du territoire, mais sans pluie pour le moment. Le soleil devrait tout de même persister sous la Loire. Les températures aussi seront en baisse. Il fera 3 °C à Belfort et Limoges, 4 °C à Chaumont et Lyon, 5 °C à La Rochelle et Montélimar, 9 °C à Paris et la maximale sera à 17 °C pour Ajaccio.

Mardi, la pluie fera son apparition pour cette dernière journée de 2024. L'ouest de la France sera touché, de Cherbourg à La Rochelle. La moitié sud de la France restera épargnée et il y aura même du soleil. Il fera 5 °C à Reims, 6 °C à Vichy, 7 °C à Alençon, 8 °C à Paris et la maximale sera pour Ajaccio avec 16 °C.

Le lendemain, pour le premier jour de l'année, la pluie sera présente sur une partie du nord de la France, de La Rochelle à Reims, dès le matin. Celle-ci gagnera une grande partie du territoire dans la journée, allant jusqu'à Marseille. Les températures seront plutôt hautes pour la saison, avec 14 °C à Cherbourg, 13 °C à Nantes, 12 °C à Tarbes, et 11 °C à Lyon. La maximale sera toujours pour Ajaccio avec 16 °C.

Jeudi et vendredi, le soleil se fera rare. Tour à tour, il ne brillera que dans une petite partie du sud-est de la France, puis dans le nord. De la pluie est attendue dans les grandes villes (Lille, Brest, Strasbourg, Bordeaux, Lyon) et le mercure variera de 2 à 16°C. Les prévisions s'affineront dans les jours à venir.