Si vous tenez vos résolutions jusqu'à cette date (qui approche), vous êtes plus fort que la plupart des Français

Tenir ses bonnes résolutions n'est pas facile. A cette date précise, la majorité des gens a déjà abandonné. Alors si vous avez tenu c'est déjà un exploit !

La nouvelle année a commencé et elle vient comme toujours avec les bonnes résolutions. S'il n'est pas compliqué de s'en fixer, il est bien plus difficile de s'y tenir. Faire plus de sport, arrêter de fumer, diminuer sa consommation d'alcool, passer plus de temps en famille... Les résolutions que l'on prend sont diverses et nombreuses. Cependant, mettre la barre trop haut ou ne pas se fixer d'objectifs précis peut rapidement entrainer un abandon.

Dans une étude publiée dans le British Journal of Health Care Management, des experts expliquent que les résolutions doivent être "spécifiques, mesurables, réalisables, pertinentes et limitées dans le temps". Si vous voulez faire plus de sport, par exemple, il est conseillé de définir préalablement une fréquence par semaine, un nombre de semaines assez précis, ainsi que le type de pratiques envisagées. Vous pouvez ensuite progressivement adapter. Il faut aussi être capable d'évaluer ses réelles compétences car si vous visez trop haut et n'atteignez pas votre objectif, vous risquez de baisser les bras.

Il est aussi conseillé d'écrire ses résolutions pour pouvoir les consulter régulièrement et les rendre plus concrètes. S'en fixer une ou deux suffit, car sinon vous allez vite vous éparpiller. Vous pouvez aussi demander l'avis de vos proches sur vos résolutions ainsi que vous questionner vous-même sur les véritables raisons qui vous poussent à les envisager.

La motivation est malheureusement souvent de très courte durée. Selon une étude, la plupart des personnes abandonneraient leurs résolutions dès le 17 ou 18 janvier, ne tenant même pas un mois. Cela peut même être plus tôt. Selon une autre étude menée par l'université de Scranton, dès le 12 janvier, 80% des personnes cesseraient de tenir leurs bonnes résolutions. Selon les chercheurs, ils sont 8% à réussir à parvenir au bout de leurs engagements de l'année.

Les résolutions autour de la santé seraient parmi les plus fréquentes, mais aussi les plus vite abandonnées car les résultats ne sont pas visibles rapidement. Un constat confirmé par l'application de fitness Strava qui place pour sa part le "quitter's day", comme elle le nomme, le deuxième vendredi de janvier, soit le 10 pour cette année 2025. Il n'y a donc pas besoin de tenir très longtemps pour battre la majorité des personnes qui ont pris des résolutions, même s'il est encore mieux de continuer ensuite, si celles-ci ont été bien pensées.