Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage de ce mardi 7 janvier 2025 [EN LIGNE]

EUROMILLIONS. Quelqu'un a-t-il trouvé les résultats Euromillions de ce mardi soir ? Le tirage a révélé la combinaison gagnante…

Avec trente-neuf millions d'euros en jeu au tirage Euromillions de ce mardi 7 janvier 2025, les joueurs ont dû être quelques-uns à tenter leur chance. Cependant, aucun d'entre eux ne semble avoir eu suffisamment de chance pour trouver les bons résultats Euromillions. Le joueur le plus chanceux ayant tenté sa chance dans l'Hexagone remporte 24 395,20 euros. Suivent trois autres grilles qui permettent à leurs propriétaires de repartir, chacun, avec 2 713,70 euros. Voici tous les résultats Euromillions du jour :

Tirage du 07/01/2025 20 - 33 - 35 - 41 - 47 Etoiles : 4 - 12

MyMillion : HE 598 4252

Prochain rendez-vous, vendredi. Cinquante-deux millions d'euros seront en jeu. Pour ceux qui se poseraient la question : le 1 - 2 - 3 - 4 - 5 et les numéros étoile 6 - 7 ont autant de chance de sortir au moment du tirage que les résultats Euromillions suivants ou toute autre combinaison d'ailleurs : 23 - 1 - 34 - 50 - 46 et numéros étoile 9 - 3. Si vous pariez sur une seule combinaison classique, vos chances de trouver la combinaison gagnante du jour seront de l'ordre d'une sur plus de 139 millions. Mais comme le feront remarquer les plus téméraires, qui ne tente rien n'a rien !

Pour la suite de la semaine, un tirage Loto est prévu demain, mercredi 9 janvier. Au programme : cinq millions d'euros seront mis sur la table. Les joueurs peuvent d'ores et déjà tenter leur chance moyennant 2,20 euros. Jeudi, un nouveau tirage de l'EuroDreams permettra peut-être à l'un des participants de devenir rentier en remportant 20 000 euros par mois pendant les trente prochaines années. Outre le second tirage Euromillions de la semaine organisé vendredi, la Française des jeux proposera samedi son troisième et dernier tirage Loto hebdomadaire.