La météo de février, mars et avril s'éclaircit : les prévisions se précisent et une bonne nouvelle arrive

Après un début d'hiver assez perturbé, les premières prévisions météorologiques tombent pour le reste de la saison et le début du printemps. Froid, pluie ou soleil, on sait désormais à quoi s'attendre.

Après une année 2024 très pluvieuse, que nous réserve 2025 ? Pour la deuxième quinzaine de janvier, une période calme se profile. "Cette période pourrait être assez durable et couvrir une grande partie de cette fin du mois de janvier", a annoncé La Chaine Météo dans ses prévisions à quatre semaines. Les températures devraient même progressivement remonter jusqu'à dépasser les normales de saison. Côté précipitations, elles pourraient revenir sur les côtes de la Manche et sur le nord fin janvier, mais de façon plus limitée qu'en début de mois.

Cette baisse des précipitations se confirmera en février, surtout au sud de la Loire et près du bassin de la Méditerranée. Elle pourrait être pénalisante pour ceux qui prévoient d'aller à la montagne pendant les vacances d'hiver, débutant dès le 8 février pour la première zone.

Les nuits assez froides pourraient toutefois maintenir le manteau neigeux déjà établi. Un constat confirmé dans les prévisions saisonnières de La Chaine Météo. "Un temps plus sec et surtout plus doux" devrait globalement s'établir pour "la deuxième partie de l'hiver" avec la domination de conditions anticycloniques.

Au mois de mars, l'hiver prendra fin et laissera place au printemps. Un déficit de précipitations est modélisé avec des températures toujours agréables pour la saison. Une remontée d'un flux de secteur sud reste possible, entrainant une recrudescence des pluies et des orages sur l'extrême sud de la France. "Ce mois de mars pourrait signer la mise en place d'un printemps sec sur la France", prévoit La Chaine météo. Une excellente nouvelle donc : le début du printemps sera précoce et cette année.

Pour avril, de belles journées, notamment sur l'arc atlantique, pourraient alterner avec quelques perturbations, et notamment des ondées orageuses. Les températures devraient être de saison. La fiabilité des prévisions pour ce mois, au vu du délai d'anticipation, reste très limitée.

Les températures sur le trimestre février-mars-avril devraient donc être globalement 1 à 2 degrés au-dessus des normales de saison. La Chaine Météo donne même une première tendance pour le mois de mai qui pourrait s'annoncer "frais et humide". Si la suite de l'hiver s'annonce ainsi plus sèche, le début du printemps pourrait être agréable, mais suivi d'une dégradation très progressive entre avril et mai.