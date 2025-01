Météo : grand froid, neige-verglas... 25 départements en alerte, les prévisions détaillées

Ce mercredi, une vingtaine de départements ont été placés en alerte jaune pour "grand froid" et/ou neige-verglas par Météo France. Au lever du jour, les gelées sont bien marquées, notamment en Auvergne.

L'hiver est bien là. En raison d'un anticyclone situé au nord de l'Europe et d'un air froid et sec en basses couches, le froid s'est abattu sur la France en ce début de semaine. Ce mercredi 15 janvier, Météo France a placé 25 départements en vigilance jaune "grand froid", dont 16 d'entre eux en alerte jaune pour neige-verglas, de 6 heures à 11 heures.

Les départements concernés par l'alerte pour neige-verglas sont : l'Aube, la Côte-d'Or, le Loiret, la Marne, la Haute-Marne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Moselle, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, la Haute-Saône, la Seine-et-Marne, les Yvelines, les Vosges, l'Yonne et l'Essonne. Dans le même temps, la station météorologique évoque des "risque de faibles précipitations verglaçantes ce mercredi matin sur le Grand-Est, en particulier en Alsace et en Lorraine".

Jusqu'à -9°C ce mercredi en Auvergne

Des gelées ont été constatées jusqu'en plaines, notamment dans le quartier nord-est du pays. Ce mercredi, elles sont toujours bien marquées avec 1 à -6 degrés, jusqu'à -7 à -9°C en Auvergne, Limousin et arrière pays provençal. "En journée, un petit redoux se met en place avec des maximales de 4 à 8 degrés en général, et jusqu'à 10 à 15 degrés près des régions méditerranéennes", précise la station météorologique. Pour rappel, en début de semaine, Météo France mettait en garde contre des gelées "plus faibles jeudi, mais qui devraient de nouveau s'intensifier en fin de semaine".