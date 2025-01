A cette date précise, ce grand pays ne comptera plus qu'un seul enfant, selon un analyste

Un chercheur qui suit de près l'évolution du déclin démographique dans ce pays a estimé qu'il n'y aura bientôt plus qu'un enfant parmi la population.

Le vieillissement démographique continue de progresser. Les personnes âgées représentent une part de plus en plus importante de la population. En France par exemple, selon l'Insee, les personnes âgées d'au moins 65 ans représentaient en 2020 20,5% de la population. Cela est notamment dû aux progrès de la médecine. Un autre facteur entre néanmoins en compte : la natalité. En 2024, selon le dernier bilan démographique de l'Insee, 663 000 naissances ont eu lieu en France, soit 2,2% de moins que l'année précédente. Ainsi, la population vieillit et c'est loin d'être le seul pays à faire face à une telle situation.

C'est aussi le cas au Japon, qui compte pourtant plus de 124 millions d'habitants. Le pays fait face à une baisse des mariages et à une augmentation du nombre de célibataires et donc à la baisse de la natalité. Le coût de l'éducation entrerait aussi en compte. Il est estimé que le nombre d'habitants pourrait tomber à 80 millions d'ici 2100. En 2024, le Japon a enregistré 350 074 naissances entre janvier et juin selon les données du Bureau japonais des statistiques. C'est le chiffre le plus bas depuis 1969 sur une telle période, représentant une baisse de 5,7% face à 2023.

Selon les estimations d'Hiroshi Yoshida, professeur au Centre de recherche sur l'économie et la société des personnes âgées de l'Université Tohoku, il est même possible qu'à un certain moment il ne reste plus qu'un seul enfant de moins de 14 ans dans la population du pays. Ce qui signifie plus aucun enfant plus jeunes. Pour en arriver à un tel constat, le chercheur a mis au point une horloge conceptuelle qui suit le déclin démographique du Japon. Elle indique aussi, à chaque seconde, la diminution du nombre d'enfants.

Hiroshi Yoshida a ainsi estimé que ce serait le 5 janvier 2720, soit dans 695 ans, que le nombre d'enfants vivant dans le pays tomberait à un, si la baisse de natalité continue de progresser au rythme actuel. Cette dernière prévision s'est rapprochée de 100 ans par rapport à celle de 2023. Hiroshi Yoshida avait déjà aussi prévenu que d'ici 2531, tous les Japonais s'appelleraient Sato, à cause de la crise démographique et de la législation qui oblige les couples mariés à prendre le même nom.

"Le Japon pourrait être le premier pays à disparaître en raison de la crise démographique. Il faut mettre en place des conditions de travail adaptées à tous les profils, comme les femmes et les seniors, pour que les Japonais puissent faire valoir leurs compétences", dans le but de pallier les obstacles qui empêchent parfois les Japonais d'avoir des enfants, a avancé Hiroshi Yoshida, auprès du quotidien Yomiuri.