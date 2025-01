Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage de ce vendredi 17 janvier 2025, 76 millions d'euros en jeu

EUROMILLIONS. Pour ce nouveau tirage, les participants ont à nouveau l'opportunité de remporter plusieurs millions d'euros. Les résultats Euromillions seront dévoilés vers 21h30.

Pour ce nouveau tirage Euromillions, la Française des jeux et ses homologues européens proposent la coquette somme de 76 millions d'euros. Un gros lot qui ne devrait pas laisser les participants de marbre, même si on est loin du plus gros jackpot possible à ce jeu de hasard. En effet, jusqu'à 250 millions d'euros peuvent être proposés. En attendant de voir une telle somme être proposée, il est possible de tenter sa chance jusqu'à 20h15. Les résultats Euromillions seront connus vers 21h30, dans la foulée du tirage, et indiqués ci-dessous :

Outre l'Euromillions, la Française des jeux organise toutes les semaines plusieurs tirages. Ainsi, chaque lundi mercredi et samedi, un tirage Loto est proposé aux joueurs qui peuvent participer moyennant au minimum 2,20 euros. Le jackpot est au minimum de deux millions d'euros. Chaque lundi et jeudi, un tirage EuroDreams, qui permet, lui, de remporter jusqu'à 20 000 euros par mois pendant trente ans, est organisé. Enfin, les mardis et vendredis, 17 millions d'euros minimum sont proposés aux joueurs du tirage Euromillions. Dans tous les cas, les participants peuvent tenter leur chance en amont du tirage et jusqu'à 20h15 le jour J. Les résultats sont révélés entre 21 heures et 22 heures.