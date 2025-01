Météo : changement radical de temps à cette date, une bonne et une mauvaise nouvelle annoncées

Après une semaine sèche mais très froide, la météo change brutalement cette semaine.

Au cours de la première quinzaine de janvier, les périodes de froid et de douceur se sont alternées. Un excédent de +50% de précipitations par rapport aux normales de saison a été constaté, face tout de même à un ensoleillement supérieur de 10%, a évalué La Chaine Météo. La semaine dernière a été plutôt calme avec quelques éclaircies. Les températures étaient cependant glaciales.

Ce lundi, le temps est resté froid sur une majeure partie du pays. Mardi, les nuages bas sont nombreux entre le sud de la Bretagne et la vallée de la Garonne. Sur le reste du pays, le temps reste calme avant une bascule mercredi. La Chaine Météo annonce, en effet, un "changement de temps radical" en milieu de semaine.

L'anticyclone va faiblir, laissant la place à un système dépressionnaire. Le temps deviendra humide et venteux un peu partout à partir de mercredi, en commençant par l'ouest. Un fort coup de vent est attendu vendredi sur le quart nord-ouest, avec des rafales qui pourraient atteindre entre 80 et 100km/h entre le littoral de la Bretagne et les Hauts-de-France. La perturbation devrait se prolonger le week-end, notamment sur le nord du pays.

© La Chaine Météo

Bonne nouvelle : l'air se radoucit progressivement. A partir de mardi, les gelées matinales sont moins nombreuses. Si le froid résiste au nord et à l'est, un redoux commence à se manifester par l'ouest. Mercredi, les températures ne sont plus négatives avec entre 2 et 7 degrés au nord le matin et 4 et 16 degrés au sud. L'après-midi, il faut attendre entre 5 et 10 degrés au nord et 6 et 16 degrés au sud. Les températures vont ainsi progressivement repasser au-dessus des normales de saison, ce qui n'a pas été le cas depuis le 9 janvier, précise La Chaine Météo.

Entre lundi et mercredi, les températures grimperont de 4 à 6 degrés dans une bonne partie des régions l'après-midi. Cette douceur pourrait, en plus, perdurer jusqu'à la fin du mois. Météo France annonce pour la semaine prochaine que "la douceur devrait être généralisée sur le pays, toutefois elle sera accompagnée de passages humides et pluvieux". Il semble malheureusement que ce redoux va rimer avec précipitations.