Résultat Loto (FDJ) : le tirage de ce lundi 20 janvier 2025 [EN LIGNE]

LOTO. Avec 10 millions d'euros en jeu ce lundi soir, la semaine commençait fort à la FDJ. Mais quelqu'un a-t-il trouvé les résultats du tirage Loto ?

La réponse est non ! Ce lundi 20 janvier, le jackpot de 10 millions d'euros du tirage Loto aura, à coup sûr, suscité les convoitises de bon nombre de participants. Malheureusement, aucun joueur n'est parvenu à trouver le résultat Loto du jour. Ce sont désormais 11 millions d'euros qui sont donc remis en jeu. Le prochain tirage aura lieu mercredi et il est possible de tenter sa chance sans plus attendre. Si personne n'est parvenu à parier sur la bonne combinaison, une grille a toutefois été cochée de quasiment tous les bons chiffres, seul le numéro Chance manque à l'appel. Son ou sa propriétaire dispose d'une soixantaine de jours pour réclamer son gain, soit tout de même 175 287,40 euros.

Tirage du 20/01/2025 6 - 19 - 28 - 36 - 40 Chance : 2

Joker+ 1 976 496

Option 2nd tirage : 14 - 19 - 33 - 39 - 44

10 codes gagnants : W 7310 4370 - K 5802 5372 - M 7081 0214 - F 5272 9154 - Q 4393 6394 - K 3265 7538 - Q 1420 8388 - O 2821 3767 - E 6393 9590 - C 1140 1165

Pour la suite de la semaine, la Française des jeux proposera demain un tirage Euromillions de 86 millions d'euros. Les amateurs de grosses cagnottes peuvent dès à présent tenter leur chance. Il leur en coûtera 2,50 euros. Mais gardons en tête que si le jackpot est nettement plus attractif au tirage Euromillions, le remporter est statistiquement bien plus difficile. En effet, au Loto, il existe un peu plus de 19 millions de combinaisons possibles. Un joueur, en ne pariant que sur une combinaison, a donc une chance sur plus de 19 millions de trouver les résultats. C'est une sur plus de... 139 millions à l'Euromillions ! Mais comme le feront remarquer les plus téméraires, qui ne tente rien n'a rien !