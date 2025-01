Incendie à Paris : le feu maitrisé à la mairie du 12ème, le risque d'effondrement persiste

Un incendie s'est déclaré dans le toit de la mairie du 12ème arrondissement de Paris très tôt ce lundi 27 janvier. Les pompiers ont maitrisé le feu qui n'a fait aucune victime, mais ils redoutent l'effondrement d'une partie de l'édifice.

L'origine de l'incendie de la mairie du 12ème arrondissement n'est pas encore connue, une enquête doit être ouverte pour déterminer les causes du départ de feu. BFMTV précise que des travaux de rénovation étant en cours depuis presque un an sur la toit de l'édifice, mais que la flèche n'était pas concernée par la restauration.

Si le feu n'a fait aucune victime et ne progresse plus, l'incendie a considérablement fragilisé la flèche de l'édifice qui menace désormais de s'effondrer. "Les poutres sont bien noircies, ça ne tient plus à grand-chose", a confirmé un pompier à BFMTV. Le préfet de police craint également la possible chute de la flèche : "L'inquiétude porte essentiellement sur la flèche de cette mairie du 12e, qui menace de s'effondrer. Tout a été mis en œuvre pour que ce ne soit pas le cas."

L'incendie de la mairie parisienne n'a fait "aucune victime" a précisé le préfet de police de Paris, Laurent Nuñez, auprès de BFMTV. Si plusieurs personnes, en plus du gardien, étaient présentes, toutes ont pu être évacuées. Venu sur place tôt ce lundi matin, le préfet a fait savoir que le sinistre s'avère "être un feu de toiture". La maire de Paris Anne Hidalgo et celle du 12ème arrondissement Emmanuelle Pierre-Marie se sont également rendues sur place. Les pompiers n'ont donc pas de victimes à évacuer, mais d'après Franceinfo plusieurs documents, dont des archives, sont mis à l'abris des flammes.

De nombreux pompiers se sont rendus sur place dans la nuit et ils étaient 153 soldats du feu présents sur place peu avant 6 heures, accompagnés de 60 engins, dont trois camions échelles. Après plus de trois heures de combat contre les flammes, les pompiers sont parvenus à maîtriser le feu peu avant 7 heures ont indiqué les pompiers à l'AFP. Le feu doit désormais être éteint, mais le travail des pompiers pourrait être encore long.

La mairie brûle. Un violent incendie s'est déclaré dans la mairie du 12ème arrondissement de Paris dans la nuit du dimanche 26 au lundi 27 janvier, vers 3 heures du matin. C'est plus précisément dans la flèche de la mairie, à 36 mètres de hauteur, et au dessus de la façade principale que le feu a été localisé au 130 avenue Daumesnil.

Dernières mises à jour

09:57 - La flèche de la mairie entièrement calcinée Après avoir été dévoré par les flammes dans la nuit, le campanile de la mairie apparaît noir et entièrement calcinée comme le montre quelques images de passants sur les réseaux sociaux. La flèche est non seulement brûlée, mais aussi en partie détruite notamment au niveau du pied de la structure qui permet au campanile de s'intégrer dans le toit, lui-même fragilisé, voire tombé, à cause de l'incendie.

09:26 - La mairie du 12ème est le "deuxième service d'état civil parisien" En touchant la mairie du 12ème arrondissement, l'incendie a brûlé le "le deuxième service d’état civil parisien" d'après la Ville de Paris et donc l'un des plus important de France selon Enne Hidalgo. Pour préserver les nombreux documents archivés dans la mairie, des pompiers spécialisés sont intervenus pour mettre à l'abris un maximum de dossier ainsi que des oeuvres d'art également présentes dans la mairie. A titre d'information, cette mairie est le lieu de référence pour les 145 000 habitants du 12ème arrondissement et abrite le premier Relais information familles de Paris, un Relais information logement et habitat ainsi que le Tribunal d’Instance de l’arrondissement. Anne Hidalgo a annoncé que les services municipaux du 12ème arrondissement sont temporairement déportés vers le 11ème arrondissement voisin.

09:07 - Le toit de la mairie du 12ème arrondissement détruit ou effondré ? Alors que le toit et surtout la flèche de la mairie ont été touchés par l'incendie, que reste-t-il du haut de l'édifice ? Une conseillère de quartier a indiqué au Parisien que les "trois quarts de la mairie" seraient "à ciel ouvert". Les pompiers de Paris rectifient et : selon eux, seule la partie du toit située derrière la flèche serait ouverte. Ils rappellent que c'est le campanile qui représente le plus grand risque d'effondrement.

08:51 - "L'effondrement de la flèche provoquerait des dégâts plus important" Le campanile en bois et haut de 36 mètres de la mairie du 2ème arrondissement menace toujours de s'effondrer comme l'a réaffirmé le préfet de police de Paris, Laurent Nuñez sur RTL : "Oui il y a un risque d’effondrement, il faudra sûrement plusieurs jours à nos architectes de sécurité pour expertiser tout ça, avec la brigade des sapeurs-pompiers de Paris". La situation va être surveillée de près, car 'l'effondrement de la flèche provoquerait des dégâts plus important que ce que l'on connait actuellement", a prévenu le préfet.

08:42 - Il n'y a "pas de raison de penser que l'incendie soit criminel" Acte de malveillance, accident... L'origine de l'incendie de la mairie du 12ème arrondissement n'est pas encore connue. Le préfet de police de Paris a confirmé sur RTL l'ouverture d'une enquête judiciaire pour déterminer les causes du départ de feu, mais il a ajouté avoir "quelques idées de l'endroit où le feu est parti" tout en restant prudent. "A ce stade, je n'ai pas de raison de penser que ce soit criminel, mais c'est l'enquête qui le confirmera".

08:33 - La flèche toujours arrosée et surveillée Le feu maîtrisé et en passe d'être éteint, l'attention de porte essentiellement sur la flèche de la mairie du 12ème arrondissement de Paris, ou plutôt le campanile haut de 36 mètres. Les pompiers concentrent leurs efforts sur l'édifice qui domine le toit de la mairie en l'arrosant régulièrement pour éviter le reprise de feu. Le Parisien rapporte qu'en plus des pompiers, des architectes sont également présents pour évaluer les risques et réfléchir à l'utilisation d'étais pour soutenir la charges et éviter l'effondrement.