Macron au Louvre : des annonces et une quête pour trouver 500 millions d'euros

Emmanuel Macron doit s'exprimer depuis le Louvre ce mardi 28 février pour annoncer un grand chantier de rénovation du musée, quelques jours après qu'une alerte sur la vétusté de l'établissement a été lancée publiquement.

"Il y aura des annonces" a promis l'entourage d'Emmanuel Macron. Deux semaines après l'envoi d'une note de la directrice du Louvre alertant le ministère de la Culture sur la décrépitude de l'établissement, et quelques mois après une discrète visite présidentielle menée à l'automne, le chef de l'Etat a prévu de s'exprimer ce mardi 28 février concernant l'avenir du musée et d'importants travaux de rénovation. "Le Louvre est un symbole de la France, c'est une fierté française. Ce serait une faute de rester sourd et aveugle face aux risques qui pèsent aujourd'hui sur le musée", a justifier la présidence.

Si le discours d'Emmanuel Macron depuis le musée le plus visité du monde - plus de 8 millions par an en moyenne - semble s'organiser à la dernière minute, les annonces attendues seraient le fruit d'un "dialogue nourri" avec la ministre de la Culture, Rachida Dati. Reste qu'aucun détail n'a fuité de ces échanges : pas de calendrier, ni de montant. Seul France Inter s'avance à parler d'un grand chantier de "10 à 15 ans, sans fermeture du musée", et chiffré à "plusieurs centaines de millions d'euros"

"Le défi est de savoir comment adapter le Louvre à l'attente qu'il suscite en lui permettant d'accueillir les visiteurs dans des conditions plus confortables", résume l'Elysée. Mais il y a beaucoup à faire puisque la pyramide du Louvre est "structurellement dépassée" par rapport à la foule de visiteurs annuels : le plan du "Grand Louvre" inauguré en 1993 avait été pensé pour 4 millions de visiteurs par an, non les près de 9 millions à être venus en 2024. La direction du musée aurait estimé à 500 millions d'euros le budget nécessaire aux travaux d'entretien, de restauration et de mise aux normes des différentes ailes et du hall d'accueil du musée. Un montant qui n'a pas été confirmé. D'après les confidences d'une source proche du dossier à l'AFP : "100 millions d'euros d'investissements seraient nécessaires, notamment pour des travaux de restauration prioritaires, dont seulement 26 millions sont assurés en 2024. Le reste devant s'étaler jusqu'en 2032, faute de budget".

Des dépenses publiques à ajouter au budget ?

Un chantier pharaonique au prix colossal dont le financement va poser question, surtout en l'absence du budget 2025 et alors que les négociations pour le faire voter sont houleuses. Aucune dépense publique ne peut être engagée sans l'aval du Premier ministre et de son ministre de l'Economie, lesquels appellent à réduire la voilure. "Il n'est évidemment pas question, au moment où nous construisons un budget [...] de maîtrise des dépenses publiques, d'ajouter une ligne de 500 millions comme cela", a prévenu la porte-parole du gouvernement, Sophie Primas, sur TF1, le 27 janvier.

L'Elysée a confirmé de son côté que le discours d'Emmanuel Macron "sera ancré dans la réalité institutionnelle". Le chef de l'Etat devrait donc avoir quelques peines à pousser le gouvernement à mettre la main à la poche. La piste privilégiée resterait l'appel au mécénat selon une source gouvernementale. L'idée serait de "mobiliser des ressources ailleurs" auprès de donateurs privés et de grandes entreprises comme pour Notre-Dame de Paris quand 846 millions d'euros de dons avaient été récoltés. L'option de revoir le tarif des billets du musée du Louvre serait également sur la table. La présidence ne semble pas fermer à l'idée de Rachida Dati de proposer un billet plus cher aux touristes étrangers hors Union européenne, voire à une augmentation générale du tarif qui reste "nettement dans le bas de la fourchette" par rapport aux "grands musées équivalents". Enfin, d'autres options sont mentionnées par une source gouvernementale citée par France Inter : une "programmation pluriannuelle" et des "modes de financement innovants".

Macron à la recherche de popularité

Affaibli et en retrait depuis la dissolution et la crise politique qu'elle a entrainé, le président de la République pourrait essayer de regagner des points de popularité en se posant, une nouvelle fois, comme le garant et le sauveur du patrimoine français. Une posture qu'il avait adopté pour la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris, de son incendie jusqu'à sa réouverture. Espère-t-il redorer son image avec un nouveau chantier patrimonial comme le Louvre ? C'est l'analyse qui peut être faite de l'investissement du chef de l'Etat qui s'est réservé le domaine des affaires étrangères et européennes, mais pas celui des chantiers culturels, du moins pas encore. "L'exception culturelle est dans [les] prérogatives" du Président, souligne-t-on pourtant dans son entourage. Un avis que ne partage pas un ministre qui reproche à Emmanuel Macron de "s'acheter des points de popularité à bon compte", auprès de BFMTV.