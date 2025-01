Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage de ce vendredi 31 janvier 2025 [EN LIGNE]

EUROMILLIONS. Le tirage de ce vendredi soir a-t-il fait un heureux vainqueur avant le week-end ? Découvrez tous les résultats...

Pas de grand vainqueur ce vendredi 31 janvier 2025 au tirage de l'Euromillions. Ce sont désormais 38 millions d'euros qui sont mis en jeu. Le prochain rendez-vous est fixé à mardi. Il est possible de tenter sa chance dès à présent. Et en attendant le jour J, n'oubliez pas de consulter les résultats gagnants de l'Euromillions de ce vendredi. Car si personne n'a empoché le jackpot, certains participants repartent tout de même avec un petit quelque chose. Un joueur ayant tenté sa chance en France a, par exemple, réussi à remporter 51 613,10 euros. Êtes-vous l'heureux élu en question ? Voici la combinaison du jour :

Tirage du 31/01/2025 22 - 30 - 41 - 44 - 49 / 2 - 7

MyMillion : CV 402 0872

Le saviez-vous ? La Française des jeux organisera prochainement un Super Loto à l'occasion de la Saint-Valentin. Si les tirages Loto sont organisés les lundis, mercredis et samedis en temps normal, exceptionnellement, cette semaine-là, la FDJ proposera un quatrième tirage le vendredi. Le 14 février prochain, pour la fête des amoureux, 13 millions d'euros seront donc mis sur la table. Mais ce n'est pas tout ! Alors que pour un tirage classique 10 codes à 20 000 euros sont tirés au sort, ce seront 50 codes qui seront tirés au sort à cette occasion. On sait d'ores et déjà qu'il y aura au minimum cinquante vainqueurs ce jour-là ! Avec tous ces gagnants en perspective, la FDJ a cependant augmenté le prix de sa grille. Comptez 3 euros au lieu de 2,20 euros. Il est dès à présent possible de tenter sa chance pour ce tirage.