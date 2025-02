Résultat EuroDreams (FDJ) : le tirage de ce jeudi 6 février 2025 [EN LIGNE]

EURODREAMS. Avez-vous trouvé les résultats EuroDreams ce jeudi soir ? Le tirage a livré son verdict .

Le tirage EuroDreams a-t-il fait d'un participant un rentier ? Avec 20 000 euros par mois garantis pendant trente ans, l'offre était alléchante. Reste que les résultats du jour n'ont été pariés par aucun joueur. Pas de vainqueur au rang un ni au rang deux non plus. Les premiers heureux gagnants peuvent seulement prétendre à 95,80 euros. Ils sont 142 en tout en Europe dans cette situation, et 42 d'entre eux ont tenté leur chance en France. Retrouvez sans plus attendre le résultat EuroDreams du jour :

Tirage du 06/02/2025 2 - 5 - 20 - 23 - 27 - 34 NDream 4

Quels sont les prochains grands rendez-vous à ne pas manquer ? Les amateurs de belles cagnottes seront contents d'apprendre que vendredi, ce sont déjà 52 millions d'euros qui sont mis en jeu du côté du tirage de l'Euromillions. La grille coûte également 2,50 euros et il est possible de participer sans plus attendre. Mais surtout, événement incontournable de ces prochains jours : la Française des jeux va proposer un Loto spécial Saint-Valentin le 14 février prochain, soit dans une semaine. Treize millions d'euros seront mis en jeu, ce qui représente un beau jackpot pour ce jeu de hasard auquel un joueur a sept fois plus de chance de trouver le résultat gagnant en ne jouant qu'une combinaison que lors d'un tirage Euromillions. La grille sera exceptionnellement vendue 3 euros, au lieu de 2,20 euros, car contrairement à d'habitude, ce ne sont pas 10 mais bien 50 codes de 20 000 euros qui seront tirés au sort.