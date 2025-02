Mariage refusé à Béziers : la fiancée du clandestin expulsé accuse Robert Ménard de lui avoir "gâché la vie"

Robert Ménard avait refusé de célébrer son mariage en 2023. La fiancée du couple a décidé de témoigner pour la première fois ce mardi.

Elle devait se marier en juillet 2023 avec son fiancé, Mustafa, un Algérien de 23 ans. Mais Robert Ménard en avait finalement décidé autrement. Le maire de Béziers, proche de l'extrême droite, avait refusé de procéder au mariage sous motif que le fiancé du couple était sous OQTF, soit sous obligation de quitter le territoire. "C'était sûrement pas un mariage blanc et je ne supporte plus d'ailleurs cette accusation, ça m'arrache le cœur à chaque fois que je vois ça", déclare ce mardi 18 février au micro de BFMTV Eva, la fiancée du couple.

Pour la première fois, elle sort du silence et s'exprime publiquement sur l'affaire qui a chamboulé sa vie. Une prise de parole qui survient alors que Robert Ménard était entendu dans la matinée sur l'affaire au tribunal de Montpellier. Car conformément à l'article 12 de la Convention européenne des droits de l'Homme, la loi autorisait bien cette union. "On vivait au quotidien ensemble. La petite [sa fille ndlr.], il la connaÎt depuis toute petite. Elle l'appelle même 'papa'", explique la jeune Française à nos confrères de BFMTV. Et de renchérir : "Je suis la fiancée de Mustapha, c'est à moi qu'on a gâché la vie."

Questionnée par la chaîne d'information en continu sur l'OQTF qui visait son fiancé, Eva raconte que Mustapha "a subi un contrôle de police en août 2022 pour un vélo qu'ils soupçonnaient [qu'il ait] volé". Or, "il est ressorti libre avec le vélo", preuve selon elle de son innocence. "Mais, n'ayant pas de titre de séjour valable à présenter, le préfet lui a mis cette OQTF d'un an malheureusement", a-t-elle expliqué. Auprès de France 3, l'avocate du jeune couple tient d'ailleurs à relativiser les choses concernant l'OQTF : "On confond tout : OQTF, fiché S et délinquance. Mustapha était sous l'obligation de quitter le territoire français à cause d'un refus de délivrance de titre de séjour, lié à cette histoire de recel de vélo. La grande majorité des étrangers sous OQTF ne sont pas des délinquants."