Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage de ce mardi 25 mars 2025 [EN LIGNE]

EUROMILLIONS. Le tirage a rendu son verdict ! Quelqu'un est-il enfin parvenu à trouver les résultats Euromillions ? Découvrez sans plus attendre la combinaison gagnante !

Les 217 millions d'euros qui étaient mis en jeu ce mardi 25 mars 2025 au tirage de l'Euromillions n'ont... pas trouvé preneur ! Ce sont désormais 243 millions d'euros qui sont annoncés pour le prochain rendez-vous prévu vendredi. Il est d'ailleurs dès à présent possible de tenter sa chance moyennant 2,50 euros. À noter que c'est la première fois qu'une telle cagnotte sera proposée à ce jeu de hasard. En effet, le plafond était jusqu'ici fixé à 240 millions d'euros. Il a été percé lorsqu'un participant est parvenu à empocher ce montant il y a quelques mois. Désormais, le jackpot de l'Euromillions peut grimper jusqu'à 250 millions d'euros. Mais d'ici là, un nouveau tirage organisé vendredi pourrait faire un gagnant. En attendant, voici tous les résultats Euromillions du jour :

Tirage du 25/03/2025 1 - 3 - 18 - 33 - 36 et les numéros étoile 2 - 6

MyMillion : DQ 142 2803

217 millions d'euros étaient donc mis sur la table ce mardi. Une somme colossale et même peut-être un peu trop pour se rendre vraiment compte de ce qu'elle représente. Il s'agit concrètement de 152 173 smic net, soit 12 681 années de revenu minimal. Si l'on part sur une moyenne de 12 euros la place de cinéma, le jackpot de ce mardi soir au tirage Euromillions représente 18 083 333 places, soit environ 36,16 millions d'heures à regarder des films dans les salles obscures pour les adeptes du 7e art.

Prochain rendez-vous donc, vendredi. Pour ceux qui voudraient maximiser leur chance, il est possible de jouer davantage qu'une seule grille pour ce tirage Euromillions. En effet, un même joueur peut acheter plusieurs grilles ou cocher plus que les cinq chiffres et deux numéros étoile requis pour valider sa grille. Attention cependant, cela a un coût. Et plus les chiffres cochés sont nombreux sur une grille, plus les chances qu'elle soit gagnante grimpent, mais surtout plus son prix s'envole. Avec 10 chiffres et deux numéros étoile, soit le maximum qui puisse être cochés, la grille est vendue 630 euros. Comptez 945 euros pour une grille cochée de neuf chiffres et trois numéros étoile. À noter qu'au tirage de l'Euromillions, plus de 139 millions de combinaisons sont susceptibles de sortir lors de chaque tirage. Impossible donc de parier sur chacune d'entre elles. Mieux vaut parfois laisser le hasard faire les choses ! Si c'est votre jour après tout, que vous ayez joué une combinaison ou 10, vous devriez gagner !