Ces 3 détails sur les chocolats de Pâques permettent de repérer les meilleurs, selon des experts

Pour choisir de bons chocolats pour Pâques, faites attention à certains détails qui comptent.

Pâques approche avec sa fameuse chasse aux œufs. Il faut donc commencer à acheter ses chocolats. Cette année, les prix ont largement augmenté, selon une étude de l'UFC Que Choisir. Une hausse de 14% en moyenne en un an. Cela s'explique notamment par les mauvaises récoltes de cacao dues à la sécheresse et aux maladies touchant les cacaotiers. S'il faut donc bien regarder le prix avant d'acheter, d'autres détails sont importants à surveiller.

Quand vous choisissez du chocolat, regardez d'abord bien son aspect extérieur. Il faut notamment éviter le chocolat qui semble "terne, mou ou trouble", signe de "qualité inférieure ou d'un tempérage inadéquat", explique Bill Brown, directeur chocolatier et propriétaire de William Dean Chocolates, auprès du Huffpost.com. Le chocolat doit être davantage brillant, voire presque lustré. Cela indique qu'il a été correctement tempéré et sera donc meilleur en goût.

Pour les lapins et oeufs emballés, courants chez les grandes marques, n'hésitez pas à au moins tâter pour voir s'il n'est pas trop mou. L'odorat peut aussi vous aider : le produit a-t-il une bonne odeur de chocolat ? Vous devez sentir le cacao et pas juste le côté sucré.

Il faut aussi regarder l'étiquette pour voir la composition et notamment le pourcentage de cacao. Alors que le chocolat noir ne contient que du cacao et du sucre, "un chocolat au lait de qualité supérieure contient quatre ingrédients : du cacao, du sucre, du beurre de cacao et du lait. Un chocolat blanc de qualité supérieure ne doit être fabriqué qu'avec du beurre de cacao, du sucre, du lait et, si possible, de la vraie vanille", précise Denise Castronovo, chocolatière et propriétaire de Castronovo Chocolate. Dans la liste des ingrédients, le cacao doit arriver en premier. Si le sucre ou un autre édulcorant est avant, c'est souvent signe de mauvaise qualité.

Certains chocolats moins bons sont aussi souvent remplis de vanilline (un substitut synthétique de la vanille), de paraffine (une cire alimentaire) et d'huile de palme, afin de réduire les coûts. Le chocolat noir reste le plus recommandé pour la santé, mais il ne faut pas oublier que Pâques est aussi une occasion de se faire plaisir.

"Si on veut choisir un produit sucré pour une question de plaisir, comme des oeufs au chocolat au lait, on peut essayer de les manger sur plusieurs jours plutôt qu'en une fois parce que le corps aime l'équilibre. Il ne faut pas oublier que le chocolat est un aliment plaisir", a conseillé Juliette Renodau, diététicienne-nutritionniste auprès de RMC.