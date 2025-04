Météo : ce phénomène apporte le mauvais temps, des orages prévus dans ces départements

Ce week-end marque la fin du beau temps en France. Un phénomène météorologique amène pluie et orages.

Après un début de mois d'avril très ensoleillé, la situation se dégrade ce week-end. L'anticyclone va se rétracter et laisser place à la dépression "Olivier" qui remonte en direction du golfe de Gascogne. Samedi 12 avril, la dégradation arrive par l'Atlantique et des nuages seront perceptibles dans le sud-est. L'après-midi, les averses se renforcent à l'ouest, notamment en Bretagne. En fin de journée, des orages se déclenchent dans l'ouest des Pyrénées et pourraient être accompagnés de petites grêles. Dans le nord-est, une belle ambiance printanière est prévue avec du soleil et jusqu'à 23 degrés. Il fera, en effet, 22 degrés à Paris et à Lille et 23 degrés à Strasbourg. En soirée, les averses vont toutefois remonter jusqu'au bassin parisien.

Dimanche, la perturbation va s'étendre aux trois quarts du pays, rapporte La Chaine Météo. Le nord-ouest pourrait cependant revoir un peu de soleil dans l'après-midi, alors que des vagues orageuses passeront du sud vers l'est. Si les températures baisseront par rapport à la veille, il fera encore doux, mais il deviendra difficile d'atteindre les 20 degrés. Les cumuls de pluie dans le sud-est pourraient s'avérer importants avec des points à 50mm possibles dans le week-end entre le sud des Alpes et les Alpes maritimes.

© La Chaine Météo

Cette perturbation ne va pas se résorber rapidement. Pour la semaine prochaine, Météo-France prévoit une "semaine perturbée sur le pays, avec des pluies plus marquées et plus durables en début de semaine dans le sud-est". Une journée de pluie généralisée sur le pays est notamment annoncée pour le mardi 15 avril.

La quantité de pluie vers les Alpes et les Cévennes sera à surveiller. D'ici le milieu de semaine prochaine, les cumuls pourraient monter à 100 voire 150mm localement, selon différentes modélisations. Le nord-ouest n'échappera pas à la pluie, mais connaitre quelques passages d'éclaircies qui seront moins perceptibles sur le reste du pays. Les températures resteront proches des normales de saison. Si les prévisions doivent encore se préciser, le soleil semble bien s'éloigner pendant au moins quelques jours.