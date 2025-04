Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage de ce mardi 29 avril 2025 [EN LIGNE]

EUROMILLIONS. Ce mardi, la FDJ proposait une cagnotte de 85 millions d'euros. Quelqu'un a-t-il trouvé les résultats Euromillions ?

Le tirage de l'Euromillions de ce mardi 29 avril 2025 promettait aux participants de remporter jusqu'à 85 millions d'euros. Une somme qui n'a, au grand regret des joueurs, pas trouvé preneur ce soir. Résultat, ce sont désormais 99 millions d'euros qui sont mis sur la table. Le prochain rendez-vous est d'ores et déjà fixé au vendredi 2 mai. Comme chaque mardi et vendredi, les joueurs pourront tenter leur chance moyennant 2,50 euros, et ce, jusqu'à 20h15. En attendant, les participants du tirage Euromillions du jour sont invités à consulter les résultats gagnants. Car certains petits chanceux sont tout de même parvenus à remporter un gain plus ou moins important. Dans le meilleur des cas, 65 420,20 euros pourraient leur être reversés. Deux grilles validées en France ont en effet permis à leurs propriétaires de remporter cette somme. Voici tous les résultats Euromillions de ce mardi :

Tirage du 29/04/2025 2 - 9 - 24 - 30 - 41 / 1 - 11

MyMillion : DN 431 1820

Le saviez-vous ? Le 28 mars dernier, pour la toute première fois, une cagnotte de 250 millions d'euros a été remportée. Jusqu'ici ce plafond n'avait jamais été atteint. L'euphorie était au rendez-vous. Si de nombreux Français avaient tenté leur chance pour l'occasion, aucun d'entre eux n'est malheureusement parvenu à remporter le gros lot. C'est un Autrichien qui a réussi à trouver la combinaison gagnante ce jour-là. Il fallait avoir joué les 10 - 21 - 30 - 42 - 45 et les numéros étoile 1 et 9. Des chiffres qui pourront peut-être inspirer certains participants vendredi soir au moment de composer leur combinaison...