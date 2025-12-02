Fini le supermarché ! Ces "cabanes à courses" s'installent près de chez vous, on peut y aller tous les jours

Les supérettes Api, qui sont de plus en plus nombreuses, offrent des magasins d'alimentation de proximité ouverts 7 jours sur 7 et sans caissier.

Les commerces et supérettes de proximité n'ont pas dit leur dernier mot face aux géants de la grande distribution. Pour attirer les clients, ils mettent en place de nouveaux stratagèmes et jouent notamment sur les horaires d'ouverture et le libre-service. Une chaine de supérettes en pleine expansion combine ces deux pratiques.

"Les super supérettes des villages" Api, lancées il y a trois ans dans la campagne charentaise, sont aujourd'hui au nombre de 122 et sont situées majoritairement dans l'ouest de la France. Des ouvertures prochaines sont déjà annoncées pour un objectif de 140 magasins avant la fin de l'année, puis de 100 ouvertures par an à partir de 2026. Elles sont "installées dans les villages qui n'avaient plus de commerces" pour permettre à leurs habitants de ne plus avoir à faire de longs trajets pour se ravitailler en produits du quotidien.

Elles proposent "700 produits du quotidien à prix supermarché". 70% sont, en effet, présentés comme garantis au même prix qu'au supermarché, accompagnés de 350 références à moins de 2 euros et d'une sélection de fruits et légumes de saison à moins d'un euro, détaille le site de l'entreprise. Dans ces rayons, une place est aussi laissée aux produits locaux.

La grande spécificité est de faire ses courses en toute autonomie. Cela permet une ouverture tous les jours de l'année, dimanche et jours fériés compris, et à toute heure. Les clients peuvent gagner du temps pendant leurs courses, sans grande file d'attente à la caisse et sans se perdre dans des dizaines de rayons. Pour faire ses achats, il faut se créer un compte sur l'application Api. La carte d'identité est alors nécessaire. Ce compte permet d'obtenir un QR code qui va ouvrir l'entrée du magasin. Puis, vous pouvez faire vos courses et régler à la caisse automatique en scannant vos produits et en payant par carte bancaire. Les reçus sont ensuite disponibles dans l'espace client.

Pour les personnes ne souhaitant pas utiliser leur téléphone ou n'en ayant pas, il est possible de commander une carte Api et de la recevoir à son domicile. Sur place, un employé passe tous les jours pour réapprovisionner et aider les clients en cas de besoin. Les magasins sont aussi surveillés à distance grâce à des caméras.

L'une des dernières supérettes en date a été ouverte à Saint-Urbain en Vendée. Elle propose dans 40 m² de l'alimentation, mais aussi des produits d'hygiène et d'entretien, mais pas d'alcool. La plupart des références viennent de Carrefour, mais il y a aussi des produits locaux et un dépôt de pain, selon Actu.fr. Les horaires d'ouverture y sont étendus de 5h à 23h (22h en hiver).