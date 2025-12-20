Elle aidait une maman à faire des cadeaux à ses enfants, sa générosité s'est retournée contre elle

Une femme a voulu aider une maman dans le besoin à faire ses cadeaux de Noël, elle a finalement regretté son geste.

Se montrer trop généreux peut parfois se retourner contre nous. C'est ce qui est arrivé à cette personne qui a manifestement seulement voulu aider une maman dans le besoin. L'histoire a débuté aux Etats-Unis il y a deux ans, lorsqu'une femme est contactée par une mère de famille sur un groupe Facebook local, rapporte le magazine People. La maman sollicitait un peu d'aide pour acheter des cadeaux de Noël pour sa fille. "OP" (le nom de l'intéressée n'a pas été donné par le média americain) décide alors de lui venir en aide.

L'année suivante, la maman en difficulté, qui avait accueilli son deuxième enfant, doit quitter son travail pour s'occuper de sa mère malade. Elle confie alors à OP qu'elle a dû vendre sa voiture pour subvenir aux besoins de ses enfants et lui demande à nouveau de l'aide pour acheter des cadeaux de Noël. Celle-ci accepte encore de l'aider, ce qui lui vaudra d'être remerciée chaleureusement par la mère de famille dans le besoin, qui va l'ajouter à ses amis sur Facebook.

C'est alors qu'elle va découvrir avec stupéfaction le profil celle qu'elle aidait depuis deux ans : une micro-influenceuse aux vidéos étonnantes. Celle-ci s'affichait notamment sur TikTok et Facebook en train de faire du shopping achetant des vêtements de luxe, arborant des manucures sophistiquées, ou bien testant des cafés chics.

Evidemment, ce qui devait arriver arriva. Contactée une troisième fois avant le Noël suivant, OP fera savoir à sa nouvelle amie qu'elle ne l'aiderait pas cette fois. "Il est clair pour moi que votre incapacité à offrir des cadeaux de Noël à vos filles est due à des choix financiers irresponsables, et non à une période difficile comme vous le prétendez", écrira-t-elle.

La maman influenceuse se disant dans le besoin va alors réagir au quart de tour, en insultant copieusement notre bonne samaritaine en ligne. Le message d'OP sera même rendu public sur un groupe Facebook local, avec son identité et une capture d'écran de son profil. La victime a raconté ses mésaventures sur Reddit et a reçu du soutien.

"Tu n'es pas en tort. Tu n'aurais pas dû les aider l'an dernier. J'ai trois enfants. Ils n'ont pas toujours eu tout ce qu'ils voulaient, mais je n'ai jamais supplié des inconnus de leur acheter des choses", lui a répondu une internaute dans un commentaire. "Elle essaie d'escroquer les gens avec ses fausses accusations car elle est incapable d'assumer ses responsabilités. Je plains ces enfants", a réagi un autre lecteur.