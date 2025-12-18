"Repérer les personnes travailleuses est très facile"… Ce détail fait foi selon une recruteuse avec 25 ans d'expérience

Comment repérer une personne sérieuse dans le monde professionnel ? Une spécialiste des ressources humaines avec 25 ans d'expérience répond à la question.

Avec l'essor de l'intelligence artificielle dans le monde du travail, nous sommes tous confrontés à des bouleversements rapides. Et les DRH sont peut-être les plus conscients des changements en cours. C'est le cas d'Eun-ae Kim, qui a a cquis plus de 25 ans d'expérience dans l a gestion des ressources humaines. Elle est vice-présidente de WPP Coré, et insiste sur un changement très clair. " La plupart des tâches sont automatisées, mais la contextualisation et la capacité à convaincre restent l'apanage de l'humain", indique-t-elle au Journal d'affaires Maeil. " Rédiger des rapports ne se limite pas à communiquer, il s'agit aussi de donner des instructions claires."

Devenue spécialiste dans les ressources humaines après avoir travaillé au sein de plusieurs multinationales, elle donne le secret pour réussir aujourd'hui dans le monde professionnel : "À l'ère de l'IA, la clé de la réussite réside dans la maîtrise du langage du travail : le reporting". En effet, "même en changeant de domaine, ceux qui excellent dans le reporting s'adaptent rapidement", explique-t-elle. Elle définit le reporting comme "bien plus qu'un simple acte de communication, c'est la capacité à appréhender rapidement les tâches et à donner des directives claires". En fin de compte, "l'essence du reporting réside dans la sélection des résultats générés par l'IA et l'élaboration d'une perspective pertinente", selon la recruteuse.

Une femme en train de rédiger un rapport © 123rf

Lors de ses nombreuses expériences dans le secteur, Eun-ae Kim a été plusieurs fois confrontée à la rédaction de rapports. Elle a fini par comprendre qu'ils étaient bien faits par les gens les plus performants et les plus impliqués dans leur travail. "En me concentrant sur comment recruter, j'ai constaté une grave pénurie de talents", raconte-t-elle. Mais "repérer les personnes travailleuses est très facile" : elles synthétisent, elles planifient et font des rapports. Autre caractéristique des travailleurs performants : ils savent "sortir des sentiers battus [...], c'est crucial".

Autre conseil qu'apporte la spécialiste dans les ressources humaines : savoir se tromper et apprendre de ses erreurs. Eun-ae Kim a elle-même connu des débuts difficiles dans le monde professionnel. Elle raconte avoir été "virée" de son premier emploi. Au début affectée au secrétariat, elle parviendra finalement a être mutée au service des ressources humaines. Et devinez quoi ? Sa persévérance, elle l'a doit à sa pratique du "reporting". En trouvant chaque jour des éléments à rapporter, au point que rédiger un rapport était une habitude avant de quitter le travail, elle a clarifié ses responsabilités dans son entreprise énergétique.

Six mois après son entrée dans les ressources humaines, elle fut chargée de trouver des formations pour améliorer la qualité du service des releveurs de compteurs de gaz. Elle découvrit le programme de formation de l'hôtel Hilton, qu'elle décrit comme une "formation de type hôtelier, synonyme de service", et le suivit avec succès. C'est au cours de cette formation qu'elle fut repérée par le responsable. Celui-ci lui a donné un conseil pour la vie : "Il ne faut pas abandonner sans avoir accompli quelque chose d'utile. Aie un peu plus confiance en toi et persévère."