Les frais cachés plombent votre pouvoir d'achat

"Ils pèsent sur le pouvoir d'achat", nous indique Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l'Epargne. Cela ne fait plus aucun doute, les frais bancaires cachés ont un réel impact sur vos finances personnelles et quotidiennes.



Vous avez parfois l'impression de payer pour certains produits bancaires ou d'assurance alors que vous n'en avez pas l'utilité ? C'est le cas de beaucoup d'entre vous. Et notamment en ces temps d'inflation galopante. L'indice des prix à la consommation rogne votre pouvoir d'achat (5,8% en juin 2022 sur un an).