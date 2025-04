Mieux que le Livret A : ce livret permet de placer jusqu'à 100 000 euros et l'argent n'est pas bloqué

Méconnu du grand public, ce livret d'épargne peut être une alternative au Livret A pour placer beaucoup d'argent sans qu'il ne soit bloqué pendant des années.

C'est un phénomène qui croît d'année en année et qui touche, aujourd'hui, plus de 7 millions de Français. Alors que plus de 57 millions de personnes détiennent un Livret A, près de 13% d'entre elles sont arrivées au plafond de ce produit d'épargne. Toutes ont au moins 22 900 euros sur ce compte et ne peuvent pas en ajouter davantage. Seuls les intérêts viennent s'accumuler.

Dès lors, beaucoup sont ceux qui cherchent un nouveau livret sur lequel placer de l'argent. Or, souvent, les plafonds ne sont pas très élevés (autour de 10 000 euros). Il existe pourtant une solution qui permet de mettre de côté jusqu'à 100 000 euros et générer des intérêts, tout en gardant une disponibilité immédiate des fonds.

Après le Livret A, le deuxième type d'épargne privilégié par les ménages est le Livret de développement durable et solidaire, plus connu sous l'acronyme LDDS (ex-LDD). Plus de 25 millions de Français en ont un. Or, avec un plafond de 12 000 euros, 7 millions de personnes ne peuvent plus placer d'argent sur ce produit, ayant déjà atteint le maximum. Sauf à connaître son "petit frère", disponible au CIC.

La banque propose en effet le "LDDS sup". Ce produit permet de dépasser le plafond de 12 000 euros et d'atteindre jusqu'à 100 000 euros. Et ce, avec un (petit) rendement mais surtout une disponibilité immédiate des fonds. Pratique pour celles et ceux qui souhaitent garder ce pécule à disposition, sans le bloquer sur une assurance-vie par exemple.

Toutefois, le taux d'intérêt de ce livret est très faible : s'il est actuellement de 2,4% pour le LDDS classique, il n'est que de 0,28% (après impôts) pour sa version "sup", c'est-à-dire les sommes supérieures à 12 000€.

Ainsi, si M. Durand a, depuis le 1er janvier, 40 000€ sur son LDDS au CIC, celui-ci lui rapportera à la fin de l'année 372,40€ d'intérêts. Au global, cela ne correspond donc qu'à 0,93% d'intérêts annuels.

Si le "LDDS sup" permet donc de garder davantage d'argent de côté disponible, celui-ci ne permet pas de faire capitaliser suffisamment la somme placée. Combien de clients utilisent ce produit ? Impossible de le savoir. Contactée sur le sujet, le CIC n'a pas donné suite à notre demande d'informations.