Surveillez vos factures de téléphone ! Cet opérateur va bientôt vous facturer 5 euros par mois sur son forfait

Vous risquez de payer plusieurs options que vous n'utiliserez même pas sur votre forfait, à moins de vous y opposer.

Attention à votre prochaine facture de téléphone ! Certains internautes bien malins ont récemment déniché quelques mails passés inaperçus de la part de leur opérateur téléphonique. En apparence, ces mails ont tout d'une bonne nouvelle : ils vous garantissent de nouvelles options pour votre téléphone afin de mieux le protéger.

Ces annonces risquent cependant de choquer bon nombre de clients. Outre les mails de communication (que beaucoup doivent ignorer), il n'y a aucun accord à remplir pour activer ces nouvelles options sur votre forfait téléphonique. Ainsi, à moins de vous y opposer sur votre espace client, ces options seront activées dans les prochains jours et ajoutés à vos factures mensuelles. Il est cependant toujours possible de vous y opposer, mais il faut faire vite !

Consulter sa boite mail ou son compte client en ligne régulièrement est une bonne idée. Ainsi, plusieurs clients qui ont souscrit à un forfait chez B&You (filiale de Bouygues Telecom) ont pu s'apercevoir de deux nouvelles options à venir.

La première, communiquée au début du mois d'avril, comprend un antivirus de chez Norton afin de protéger vos smartphone et jusqu'à 4 autres appareils. Sur le papier, cette option peut être utile si vous avez peur que votre téléphone portable soit visé par des logiciels malveillants. Dans les faits, il y a peu de chances que cette situation arrive à moins de ne pas faire attention aux fichiers que vous téléchargez. Cette option est cependant facturée 3 euros par mois et directement intégrée au forfait, sans avoir besoin d'un accord de votre part.

La deuxième option est également souscrite tacitement. A moins de vous y opposer sur votre compte client, elle comprend l'application b.tv de Bouygues Telecom. Cette dernière vous permet de profiter d'une option TV sur de multiples écrans, et ce, pour le prix de 2 euros supplémentaires à votre facture mensuelle.

Ces deux options seront mises en activité à partir du 27 mai 2026 pour Norton et du 13 juin 2026 pour b.tv. Vous n'avez donc plus que quelques jours pour vous y opposer en vous rendant à cette adresse puis en renseignant vos identifiants de connexion et la rubrique "options".